Pizzaballa alla Sant’Anna: dottorato honoris causa per la difesa dei diritti umani

Written by Redazione• 12:34 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Il 6 ottobre a Pisa la cerimonia con il Patriarca Latino di Gerusalemme. La lectio magistralis sarà dedicata alla dignità e ai diritti nel tempo della guerra.

PISA – «Per il suo straordinario impegno per la promozione e la difesa del diritto internazionale e dei diritti umani, in particolare del diritto alla libertà religiosa». Con questa motivazione la Scuola Superiore Sant’Anna conferisce al cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, il dottorato honoris causa in “Human Rights, Global Politics and International Studies”.

La cerimonia si terrà martedì 6 ottobre alle 11.30 nell’Aula Magna della Scuola, alla presenza della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, del rettore Nicola Vitiello, della presidente della CRUI Laura Ramaciotti e di rappresentanti delle istituzioni politiche e religiose.

Il riconoscimento richiama l’impegno di Pizzaballa a favore delle popolazioni civili, della cessazione delle ostilità e dell’accesso agli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, insieme alla tutela della libertà religiosa e al sostegno alle comunità cristiane della Cisgiordania.

Tra le iniziative ricordate figurano la disponibilità a sostituirsi ai bambini israeliani presi in ostaggio da Hamas nell’attacco del 7 ottobre 2023, gli incontri con le famiglie degli ostaggi e le visite alla parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza, unica parrocchia cattolica della Striscia, dopo il raid israeliano del 17 luglio 2025.

Un’attenzione che si estende anche all’educazione: il cardinale ha riconosciuto nelle scuole e nelle università delle «officine di nuova umanità», capaci di promuovere il rispetto dell’altro, il confronto e il dialogo.

La cerimonia si aprirà con i saluti del rettore Vitiello, della ministra Bernini e della direttrice dell’Istituto Dirpolis Caterina Sganga. Francesco Strazzari, coordinatore del corso di dottorato, leggerà la motivazione del conferimento, mentre la laudatio sarà pronunciata da Edoardo Greppi, professore emerito di Diritto internazionale dell’Università di Torino.

Dopo la consegna del diploma, Pizzaballa terrà la lectio magistralis “L’umanità dell’altro. Dignità e diritti nel tempo della guerra”.

Last modified: Settembre 30, 2026