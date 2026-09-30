Vicopisano, Nardini: “210mila euro dalla Regione per l’illuminazione pubblica, attenzione concreta al territorio”

Written by Redazione• 12:12 pm• Vicopisano, Politica

Vicopisano, 210mila euro dalla Regione per rinnovare l’illuminazione pubblica

VICOPISANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’assessora regionale di Regione Toscana sullo stanziamento del contributo regionale da 210mila euro al Comune di Vicopisano per l’adeguamento e l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica e monumentale.

Un contributo regionale da 210mila euro per migliorare l’illuminazione pubblica e ridurre i consumi energetici. Le risorse sono destinate all’adeguamento e all’efficientamento degli impianti di Vicopisano, compresi quelli che illuminano il patrimonio monumentale.

«È una notizia importante per Vicopisano e un segnale concreto dell’attenzione della Regione Toscana alle esigenze dei territori», commenta Alessandra Nardini.

L’intervento punta a rendere gli spazi urbani più sicuri e vivibili, valorizzando al tempo stesso i monumenti. «Un intervento che significa più sicurezza, migliore qualità e vivibilità degli spazi urbani, valorizzazione del patrimonio e minori consumi energetici», sottolinea Nardini.

«Sostenere i Comuni nelle opere che incidono sulla vita quotidiana delle persone è parte del nostro impegno. Vicopisano è un territorio prezioso e questo investimento va nella direzione giusta, rispondendo a una esigenza vera e contribuendo alla valorizzazione di quel comune bellissimo».

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Last modified: Settembre 30, 2026