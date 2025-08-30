Da lunedì via Santa Marta chiusa al traffico per la riasfaltatura

Written by admin• 3:02 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Partono lunedì 1 settembre i lavori di riasfaltatura di via Santa Marta a Pisa. L’intervento, coordinato a Pisamo, si concluderà entro venerdì 5 settembre e prevede il rifacimento del manto stradale nel tratto principale della strada, dall’intersezione con via Garibaldi a via De Amicis.

Per permettere lo svolgimento dei lavori da lunedì 1 a venerdì 5 settembre, con orario 07.00-19.00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di viabilità e sosta: nel tratto di via Santa Marta da via Garibaldi a via De Amicis sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e chiusura al transito veicolare per consentire i lavori di asfaltatura.

