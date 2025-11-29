L’Effemeride Pisana del 29 novembre 2025

di Leonardo Miraglia
Sabato 29 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:28 e tramonta alle 16:43, le ore di luce solare sono 9 e 16 minuti
La Luna è in fase crescente
Oggi è il 280mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è il giorno di:
Giornata internazionale di solidarietà per il popolo palestinese
Santo del giorno:
Tutti i santi francescani
La straordinaria testimonianza di Francesco con la sua vita, ha spinto molti tra uomini e donne a seguire le orme di Cristo, formando così la famiglia serafica, un vero “focolare di santità”. Alla grande famiglia francescana si sono uniti sacerdoti, religiosi e laici (del primo, secondo e terzo Ordine), uomini e donne assurti alla gloria degli altari: sono persone semplici e illetterate, teologi, scienziati, re, regine, nobili, popolani, figli di contadini e di operai. Essi sono celebrati insieme il 29 novembre, perché in questo giorno del 1223 Onorio III approvò con una bolla la Regola di Francesco. Essi hanno professato ogni giorno questa Regola di vita ed è così che sono diventati santi. “La Regola e vita dei Frati Minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità” (Regola bollata, cap. I). Tommaso da Celano narra nel Memoriale o Vita Seconda che Francesco voleva che la sua famiglia religiosa fosse ugualmente aperta ai poveri e illetterati, e non soltanto ai ricchi e sapienti. “Presso Dio – diceva – non vi è preferenza di persone, e lo Spirito Santo, ministro generale dell’Ordine, si posa egualmente sul povero ed il semplice” (FF 779). Lo Spirito Santo, il vero ministro generale della famiglia francescana, insegna, predilige indistintamente tutti, perché non sceglie secondo categorie umane, ma si posa soprattutto su coloro che amano Dio con cuore indiviso.
E’ accaduto il 29 novembre nel mondo:
- 1223 – Papa Onorio III approva la Regola definitiva di San Francesco d’Assisi, in seguito detta “bollata”
- 1864 – Guerre indiane: Massacro di Sand Creek – Volontari del Colorado, guidati dal colonnello John Chivington, massacrano almeno 150 Cheyenne e Arapaho inermi a Sand Creek
- 1877 – Thomas Edison dimostra per la prima volta il funzionamento del fonografo
- 1890 – La costituzione Meiji entra in vigore in Giappone e si riunisce la prima Dieta
- 1899 – Nasce il Futbol Club Barcelona
- 1929 – L’ammiraglio statunitense Richard Evelyn Byrd annuncia di essere diventato la prima persona a sorvolare il Polo sud, a bordo di un Ford Trimotor
- 1941 – Seconda guerra mondiale: circa 9300 italiani al comando del generale Balotta sconfiggono una forza di 20000 britannici neozelandesi nella battaglia di Quota 175
- 1947 – L’Assemblea generale delle Nazioni Unite vota per la partizione della Palestina tra arabi ed ebrei
- 1963 – Il presidente statunitense Lyndon B. Johnson istituisce la Commissione Warren per investigare sull’Assassinio di John F. Kennedy
- 1975 – Il nome “Micro-soft” (da microcomputer e software) viene usato da Bill Gates in una lettera a Paul Allen per la prima volta
- 1982 – Guerra sovietico-afghana: l’Assemblea generale delle Nazioni Unite passa la risoluzione ONU 37/37 che dichiara che le truppe dell’Unione Sovietica devono ritirarsi dall’Afghanistan
La frase di oggi di Frate Indovino:
Gallina che non becca ha già beccato
Nati il 29 novembre:
GAETANO DONIZETTI
α 29 novembre 1797 ω 8 aprile 1848
CARLO LEVI
α 29 novembre 1902 ω 4 gennaio 1975
JOHN MAYALL
α 29 novembre 1933 ω 22 luglio 2024
ENRICO FERMI
α 29 settembre 1901 ω 29 novembre 1954
CARY GRANT
α 18 gennaio 1904 ω 29 novembre 1986
GEORGE HARRISON
Cantante e musicista inglese, Beatles
α 25 febbraio 1943 ω 29 novembre 2001
GIACOMO PUCCINI
α 22 dicembre 1858 ω 29 novembre 1924
LUIGI VERONELLI
Gastronomo, enologo e scrittore italiano
α 2 febbraio 1926 ω 29 novembre 2004
I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)
I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/