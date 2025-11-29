L’Effemeride Pisana del 29 novembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:54 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Sabato 29 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:28 e tramonta alle 16:43, le ore di luce solare sono 9 e 16 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 280mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale di solidarietà per il popolo palestinese

Santo del giorno:

Tutti i santi francescani

La straordinaria testimonianza di Francesco con la sua vita, ha spinto molti tra uomini e donne a seguire le orme di Cristo, formando così la famiglia serafica, un vero “focolare di santità”. Alla grande famiglia francescana si sono uniti sacerdoti, religiosi e laici (del primo, secondo e terzo Ordine), uomini e donne assurti alla gloria degli altari: sono persone semplici e illetterate, teologi, scienziati, re, regine, nobili, popolani, figli di contadini e di operai. Essi sono celebrati insieme il 29 novembre, perché in questo giorno del 1223 Onorio III approvò con una bolla la Regola di Francesco. Essi hanno professato ogni giorno questa Regola di vita ed è così che sono diventati santi. “La Regola e vita dei Frati Minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità” (Regola bollata, cap. I). Tommaso da Celano narra nel Memoriale o Vita Seconda che Francesco voleva che la sua famiglia religiosa fosse ugualmente aperta ai poveri e illetterati, e non soltanto ai ricchi e sapienti. “Presso Dio – diceva – non vi è preferenza di persone, e lo Spirito Santo, ministro generale dell’Ordine, si posa egualmente sul povero ed il semplice” (FF 779). Lo Spirito Santo, il vero ministro generale della famiglia francescana, insegna, predilige indistintamente tutti, perché non sceglie secondo categorie umane, ma si posa soprattutto su coloro che amano Dio con cuore indiviso.

E’ accaduto il 29 novembre nel mondo:

1223 – Papa Onorio III approva la Regola definitiva di San Francesco d’Assisi, in seguito detta “bollata”

1864 – Guerre indiane: Massacro di Sand Creek – Volontari del Colorado, guidati dal colonnello John Chivington, massacrano almeno 150 Cheyenne e Arapaho inermi a Sand Creek

1877 – Thomas Edison dimostra per la prima volta il funzionamento del fonografo

1890 – La costituzione Meiji entra in vigore in Giappone e si riunisce la prima Dieta

1899 – Nasce il Futbol Club Barcelona

1929 – L’ammiraglio statunitense Richard Evelyn Byrd annuncia di essere diventato la prima persona a sorvolare il Polo sud, a bordo di un Ford Trimotor

1941 – Seconda guerra mondiale: circa 9300 italiani al comando del generale Balotta sconfiggono una forza di 20000 britannici neozelandesi nella battaglia di Quota 175

1947 – L’Assemblea generale delle Nazioni Unite vota per la partizione della Palestina tra arabi ed ebrei

1963 – Il presidente statunitense Lyndon B. Johnson istituisce la Commissione Warren per investigare sull’Assassinio di John F. Kennedy

1975 – Il nome “Micro-soft” (da microcomputer e software) viene usato da Bill Gates in una lettera a Paul Allen per la prima volta

1982 – Guerra sovietico-afghana: l’Assemblea generale delle Nazioni Unite passa la risoluzione ONU 37/37 che dichiara che le truppe dell’Unione Sovietica devono ritirarsi dall’Afghanistan

La frase di oggi di Frate Indovino:

Gallina che non becca ha già beccato

Nati il 29 novembre:

GAETANO DONIZETTI

Compositore italiano

α 29 novembre 1797 ω 8 aprile 1848

CARLO LEVI

Scrittore italiano

α 29 novembre 1902 ω 4 gennaio 1975

JOHN MAYALL

Musicista blues inglese

α 29 novembre 1933 ω 22 luglio 2024

Deceduti il 29 novembre:

ENRICO FERMI

Fisico italiano, premio Nobel

α 29 settembre 1901 ω 29 novembre 1954

CARY GRANT

Attore inglese

α 18 gennaio 1904 ω 29 novembre 1986

GEORGE HARRISON

Cantante e musicista inglese, Beatles

α 25 febbraio 1943 ω 29 novembre 2001

GIACOMO PUCCINI

Compositore italiano

α 22 dicembre 1858 ω 29 novembre 1924

LUIGI VERONELLI

Gastronomo, enologo e scrittore italiano

α 2 febbraio 1926 ω 29 novembre 2004

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

