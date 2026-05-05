Cuoio, Torselli e Petrucci (FdI): “Accolta istanza del distretto toscano, bene l’esclusione della pelle dalla normativa sulla deforestazione”

Written by Redazione• 8:02 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Diego Petrucci e Francesco Torselli (FdI).

La Commissione europea ha deciso di escludere la pelle dall’ambito di applicazione della normativa Ue contro la deforestazione, accogliendo le richieste del comparto conciario europeo e italiano. Una decisione che interessa da vicino anche il distretto del cuoio della provincia di Pisa, tra i più rilevanti a livello nazionale e internazionale.

“Questa vicenda – dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia – ECR Francesco Torselli – dimostra che l’Europa non legifera contro l’Italia, ma spesso non conosce le peculiarità del nostro sistema produttivo. È proprio questo il ruolo dei parlamentari europei: far conoscere alla Commissione queste specificità, diverse da quelle di altri Paesi membri. Un lavoro che continueremo a portare avanti per tutti i comparti, dal tessile al conciario fino al cartario, per evitare norme scollegate dalla realtà e dannose per le nostre imprese. In questa scelta ha pesato anche l’azione svolta per spiegare cosa rappresenta il distretto del cuoio, un’eccellenza che meritava di essere compresa e tutelata”.

Soddisfazione anche da parte del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci: “Da anni mi batto affinché il settore del cuoio venga riconosciuto per il valore che esprime. Questa decisione va nella giusta direzione e per questo ringrazio l’eurodeputato Torselli per l’impegno dimostrato. Le concerie rappresentano un’eccellenza del Made in Italy e un modello di economia circolare che non può essere penalizzato da burocrazie ideologiche. Abbiamo difeso artigiani, imprenditori e lavoratori che ogni giorno rendono grande il nostro territorio. Continueremo a vigilare affinché le normative europee tutelino, e non ostacolino, le nostre realtà produttive, lavorando per rendere il settore sempre più competitivo”.

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Last modified: Maggio 5, 2026