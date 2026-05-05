Bientina, torna la Festa dei Parchi: natura, laboratori e musica per tutta la famiglia

Written by Redazione• 7:58 am• Bientina, Eventi/Spettacolo, Pisa

BIENTINA- Una giornata all’insegna dell’ambiente, della sostenibilità e della convivialità. Domenica 10 maggio torna a Bientina la Festa dei Parchi 2026, promossa dal Comune insieme al Centro di Educazione Ambientale (CEA) e a numerose realtà del territorio, tra cui Legambiente Valdera, Occhio del Riciclone Toscana, Live Better, Vico Verde, La Tartaruga APS e Repair Cafè Pisa, con la collaborazione della Pro Loco.

Il programma si apre alle ore 9.00 con un’escursione guidata al Bosco di Tanali, su prenotazione, per scoprire da vicino una delle aree naturali più preziose della zona. Dalle 12.30 la festa si sposterà in Piazza Martiri della Libertà, dove saranno allestiti stand gastronomici con prodotti locali e biologici a km 0.

Il pomeriggio sarà ricco di attività per tutte le età: laboratori di riuso creativo e biodiversità per i più piccoli, osservazioni al microscopio, mentre per gli adulti spazio al benessere con una sessione di yoga, un laboratorio di cesteria su prenotazione e le attività del Repair Cafè per imparare a riparare e riutilizzare oggetti. Non mancheranno stand con creazioni artigianali realizzate con materiali di recupero.

A chiudere la giornata, in serata, sarà il concerto del cantautore Diego Puzzo.

«Un evento giunto all’ottava edizione che valorizza il territorio bientinese nella sua dimensione ambientale – sottolinea l’assessora all’Ambiente Desiré Niccoli –. Il Bosco di Tanali rappresenta uno degli scrigni di biodiversità più importanti della Toscana e questa giornata è un’occasione per far conoscere la bellezza delle aree umide e il lavoro di associazioni e volontari impegnati nella loro tutela».

Last modified: Maggio 5, 2026