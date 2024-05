Il Pisa lancia al Teatro Nuovo il libro “Arnold e gli scaldapanchina”

Scritto da admin• 7:08 pm• Pisa, Cultura, Pisa SC

Importante accordo di partnership tra Teatro Nuovo e Pisa Sc per i possessori della Pisa Membership

PISA – Il Teatro Nuovo di Pisa ha fatto da palcoscenico al lancio del libro a fumetti “Arnold e gli Scaldapanchina”.



di Giovanni Manenti

I ragazzi della scuola calcio nerazzurra, assieme alle rappresentative delle principali squadre di settore giovanile del territorio pisano hanno partecipato questo pomeriggio al lancio di questa importante iniziativa editoriale realizzata dal Pisa Sporting Club assieme alla Almond Entertainment.



E’ nato così “Arnold e gli Scaldapanchina”, con il celebre personaggio nato dalla penna di Philip Osbourne ‘trasportato’ all’ombra della Torre pendente con indosso i colori nerazzurri e protagonista di due storie aventi come filo conduttore valori come il rispetto, l’empatia, la lotta al bullismo e alla discriminazione.

Il libro a fumetti, consegnato oggi a tutti i protagonisti di questo evento speciale, non sarà in vendita ma potrà essere richiesto al Pisa Store; con una spesa minima di 10 euro in prodotti ufficiali nerazzurri presso lo Store di via Oberdan (Borgo Largo) si potrà riceverlo gratuitamente.

All’evento hanno presenziato i vertici del Teatro Nuovo nella persona di Carlo Scorrano: “Per noi è un onore fare questo connubio con il Pisa Sporting Club in quanto il calcio rientra nelle stesse strutture dello spettacolo ed essere qui insieme mi auguro che sia solo l’inizio di un percorso di reciproca soddisfazione”.

Il Teatro Nuovo ha siglato con il Pisa Sporting Club un accordo di partnership che nei prossimi mesi garantirà interessanti promozioni ed esclusive a tutti i possessori della Pisa Membership Card.



Assieme a loro anche il Presidente Giuseppe Corrado: “Un libro che parla del Pisa e che incuriosisce i lettori nello scoprire quale sia il finale dello stesso, mentre riprendo le parole del Direttore Scorrano circa il connubio tra Cultura e Sport, in quanto come la prima allena la mente il secondo allena il fisico dando l’una una mano all’altra nel percorso di crescita complessiva. Il titolo “Arnold e gli scaldapanchina” questo termine non deve essere visto come un disonore per i più giovani perché spesso la panchina ti aiuta ad imparare guardando gli altri giocare e poi diviene uno stimolo per migliorarsi e cercare a propria volta di prenderne il posto”.

Il presidente accompagnato dai calciatori Gaetano Masucci ed Ernesto Torregrossa in rappresentanza della Prima squadra. “Mi fa piacere essere qui con voi – afferma Ernesto Torregrossa – il che mi fa tornare indietro nel tempo quando avevo la vostra età, anche se il mio rapporto con i fumetti si limitava al solo “Topolino”, mentre per quanto riguarda i temi trattati nel libro, ovvero l’ambiente ed il bullismo, ritengo che specie su quest’ultimo punto si debba essere molto attenti a cogliere qualsiasi episodio anche sin dai primi anni”.

“Io credo che lo Sport, ed il Calcio al pari degli altri Sport di squadra, possa essere un importante veicolo per trasmettere sin da piccoli quei valori di lavoro, sacrificio ma anche lealtà e rispetto per gli avversari che sono alla base del vivere comune”, afferma Gaetano Masucci attaccante del Pisa Sc.

Con i giocatori nerazzurri Dante Lucarelli, responsabile del settore giovanile nerazzurro. A descrivere il valore dell’opera e tutti i segreti che stanno dietro la realizzazione di un’opera a fumetti ci ha pensato Dario Gulli, Direttore Creativo della Almond Entertainment e colonna portante del progetto assieme a Roberta Procacci (creazione grafica personaggi e props) e Matteo Deffenu (cover e illustrazioni).

In platea, come detto, i rappresentanti della Scuola Calcio del Pisa Sporting Club e tantissime bambine e bambini delle Società Freccia Azzurra, Scintillapisaest, San Giuliano, Ospedalieri, Marinese, Pisa Ovest e Mda

