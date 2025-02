Crisi del Settore Conciario: Petrucci (FdI) accusa il Pd e chiede un sostegno concreto

Written by admin• 1:31 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Diego Petrucci, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia.

“Il Pd ha dimostrato di essere incapace di gestire la crisi del settore. È fondamentale fornire un sostegno concreto alle imprese per garantire un futuro solido e prospero a questo comparto.”

“Anche quest’anno ho voluto essere a Milano per visitare Lineapelle, la fiera internazionale di riferimento per il settore della pelle. Insieme a Fabio Mini, sindaco di Castelfranco di Sotto, e Roberto Giannoni, sindaco di Santa Croce sull’Arno, abbiamo incontrato molte aziende del Comprensorio del Cuoio, una delle principali aree mondiali di produzione di cuoio. Questo settore, che rappresenta un’eccellenza internazionale del nostro territorio, sta affrontando una crisi senza precedenti. Per Fratelli d’Italia, è essenziale supportare le imprese per superare questo momento difficile e gettare le basi per garantire un futuro a questo settore. Purtroppo, il PD che governa la Regione Toscana non ha dimostrato capacità di affrontare adeguatamente la grave crisi del settore conciario. Si è limitato a incontri infruttuosi con il presidente Giani e polemiche sterili con il Governo nazionale, attraverso l’assessore Nardini. Riteniamo che le istituzioni debbano svolgere un ruolo fondamentale nella ripresa economica, e non è vero che non possano fare nulla. Sarebbe già un passo avanti se la Regione Toscana rivedesse i vincoli ambientali, spesso frutto di ideologie più che di reali rischi per il paesaggio, che rallentano lo sviluppo industriale del Comprensorio. Servirebbero strumenti legislativi specifici per i distretti industriali. Inoltre, tutta la zona del Cuoio è vincolata idrogeologicamente, obbligando la costruzione di nuove strutture con sopraelevazioni tra 1,6 e 3 metri. Questo vincolo è giustificato dalla mancata messa in sicurezza del territorio da parte della Regione. È evidente che tale situazione scoraggi gli investimenti. La Regione, che ha una grande responsabilità in questa situazione, ha intenzione di prendere provvedimenti? Nel frattempo, i sindaci stanno cercando soluzioni per affrontare queste difficoltà. Ad esempio, il piano strutturale del Comune di Castelfranco di Sotto prevede la possibilità di realizzare garage nei piani terra dei nuovi stabilimenti. Tuttavia, è chiaro che per portare avanti una seria politica industriale non si può lasciare tutto nelle mani del singolo sindaco: è necessaria una strategia di sviluppo regionale!” afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci.

Last modified: Febbraio 27, 2025