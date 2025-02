Written by admin• 2:00 pm• Pisa SC

PISA – Per la 28esima giornata del campionato di Serie B la gara trasmessa gratuitamente dall’emittente tv Dazn sarà la partitissima del Mapei Stadium tra Sassuolo e Pisa.

La sfida in programma sabato 1° marzo alle 17,15 al Mapei Stadium sarà disponibile ricordiamolo non solo su Dazn, ma anche per gli abbonati a La B Channel su Amazon Prime Video.

Last modified: Febbraio 27, 2025