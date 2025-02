Keu, Meini (Lega): ‘Bonifiche completate entro l’anno, attendiamo giustizia per i danni causati’

Written by admin• 1:30 pm• Politica, Pontedera

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Elena Meini (Lega).

“Buone notizie sul caso Keu: il Generale Vadalà conferma che le operazioni di bonifica nei territori interessati dovrebbero essere concluse entro il 2025, un passo fondamentale per risolvere definitivamente la situazione.”

“Accogliamo con soddisfazione gli aggiornamenti sulla questione Keu, che ha coinvolto anche la zona di Pontedera”, afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega e già Presidente della Commissione d’inchiesta sulla criminalità organizzata. “Le dichiarazioni del Generale Vadalà ci rassicurano, poiché il Commissario Unico alle Bonifiche ha annunciato che le operazioni cruciali per il risanamento dei territori interessati dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno”, prosegue il Consigliere. “Si tratta di un’attività complessa e articolata, che restituirà serenità a chi vive in quest’area una volta completata”, sottolinea l’esponente leghista. “Nel frattempo, continua anche il procedimento giudiziario presso il Tribunale di Firenze, con la prossima udienza fissata per il 14 marzo. Ci auguriamo che chi ha causato questo danno venga adeguatamente sanzionato“, conclude la rappresentante della Lega.

