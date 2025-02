Ampliamento Curva Nord all’Arena Garibaldi: 750 nuovi posti entro aprile

Written by admin• 1:06 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Il vicesindaco di Pisa con delega all’edilizia sportiva, Raffaele Latrofa, ha effettuato un sopralluogo presso l’Arena Garibaldi – Stadio “Romeo Anconetani” per verificare lo stato di avanzamento dei lavori in corso nella Curva Nord. Gli interventi, iniziati nelle scorse settimane e divisi in due lotti, hanno l’obiettivo di incrementare di 750 posti la capienza del settore popolare, portandola a oltre 4570 posti complessivi in Curva Nord.

“In occasione della partita Pisa-Mantova, il 15 marzo, sarà completato il primo lotto di lavori, con l’aggiunta di 375 nuovi posti. Tra questi, voglio sottolineare che ci saranno anche 4 posti riservati alle persone con disabilità e 4 ai rispettivi accompagnatori“, ha dichiarato Latrofa. “Siamo soddisfatti dei progressi del cantiere, e sono fiducioso per il futuro: il 21 aprile, per la partita Pisa-Cremonese, sarà concluso anche il secondo lotto con altri 372 posti. Complessivamente, aggiungeremo 747 nuovi posti nel settore popolare a prezzi contenuti, rispondendo così alla domanda dei tifosi in vista di una stagione promettente. Avevamo già intuito, in tempi non sospetti, l’esigenza di demolire i gradoni non omologati, sostituendoli con strutture metalliche e seggiolini omologati per le serie superiori. Il nostro obiettivo finale è raggiungere la capienza di 12.000 spettatori, necessaria per la Serie A, e stiamo già lavorando su un progetto per ottenere ulteriori posti, recuperando probabilmente una porzione di Curva Sud e ampliando il settore ospiti“.

Al termine dei lavori, l’Arena Garibaldi avrà una capienza totale di circa 11.300 spettatori.

A causa della complessità del contesto, i lavori potrebbero subire interruzioni durante gli eventi sportivi, con la necessità di mettere in sicurezza i cantieri e riaprirli durante i periodi di inutilizzo.

