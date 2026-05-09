Cremonese – Pisa: Marin torna tra i convocati

Written by Redazione• 7:20 pm• Pisa SC

PISA – Sono 25 i calciatori convocati dallo staff tecnico guidato da Oscar Hiljemark per la gara Cremonese-Pisa in programma domenica 10 maggio (ore 15) allo Stadio “Zini” e valida per la 36esima giornata della Serie A Enilive 2025/26.

Nella lista dei convocati torna Marius Marin. Non ci sono invece gli infortunati Matteo Tramoni e Denoon, oltre a Stengs e al giovane Coppola.

# 1 – Adrian SEMPER

# 2 – Rosen BOZHINOV

# 3 – Samuele ANGORI

# 4 – Antonio CARACCIOLO

# 5 – Simone CANESTRELLI

# 6 – Marius MARIN

# 7 – Mehdi LERIS

# 8 – Malthe HOJHOLT

# 9 – Henrik MEISTER

# 11 – Juan CUADRADO

# 12 – Nicolas ANDRADE

# 14 – Ebenezer AKINSANMIRO

# 15 – Idrissa TOURE’

# 17 – Rafiu DUROSINMI

# 19 – Samuel ILING-JUNIOR

# 20 – Michel AEBISCHER

# 21 – Isak VURAL

# 22 – Simone SCUFFET

# 32 – Stefano MOREO

# 33 – Arturo CALABRESI

# 35 – Felipe LOYOLA

# 36 – Gabriele PICCININI

# 39 – Raul ALBIOL

# 81 – Filip STOJILKOVIC

# 99 – Lucas LORRAN

Last modified: Maggio 9, 2026