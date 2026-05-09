Primavera 2. Il Pisa Sc batte lo Spezia e vola ai play-off

Written by Redazione• 7:10 pm• Pisa SC

PISA – Emozioni a non finire nell’ultima gara di campionato della Primavera del Pisa Sporting Club al Pagni di Peccioli. I nerazzurri vincono all’ultimo tiro (2-1 sullo Spezia) e acciuffano in extremis un posto nei playoff nel campionato Primavera 2.

Con l’orecchio rivolto alla sfida Crotone-Catanzaro i giovani nerazzurri, obbligati a vincere, hanno trovato il vantaggio dopo appena 10 minuti con Mocanu, gestendo poi con ordine e carattere. Nel recupero, minuto 92, la doccia fredda del pareggio spezzino con Conte, ma poco dopo, proprio nel recupero, il gol del 2-1 di Novak ha fatto esplodere il “Pagni” di Peccioli.

Complice il pareggio nel derby calabrese la squadra di Sordi si conquista un posto nella griglia playoff dove affronterà il Lecco, secondo classificato del Girone A del campionato Primavera 2.

PISA – SPEZA 2-1

PISA. Luppichini, Conti, Mazzantini, Malfatti, Bendinelli (57′ Lenzoni), Bacciardi, Vivace (57′ Ribechini), Cenerini (81′ Menicucci), Tosi (36′ Novak), Bettazzi (81′ Bolognini), Mocanu. A disposizione. Guizzo, Raigi, Capitanini, Checcacci, Mainardi, Barsacchi. Allenatore Sordi.

SPEZIA. Tortorella, Nicolai, Baldetti (72′ Sartori), Vannucci, Vignali, Piras, Amato (81′ Camara), Marchini (46′ Del Sante), Conte, Felici, Ferrazza (37′ Cassano). A disposizione. Guidi, Martinelli, Schembre, Banti, Lontani, Vanzuita, Vicari, Tognoni, Camara. Allenatore Terzi.

Arbitro. Francesco Passarotti di Mantova. Assistenti. Della Bartola-Marga

Reti. 10′ Mocanu, 92′ Conte, 94′ Novak

Foto Ufficio Stampa Pisa Sporting Club

Note. Ammoniti Bacciardi, Bettazzi, Mocanu, Piras, Marchini. Recupero 3′ pt; 5′ st.

Last modified: Maggio 9, 2026