Cosplay, il centro si riempie: successo per la sesta edizione

Written by Redazione• 12:42 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Centinaia di persone hanno invaso il centro di Pontedera in occasione della sesta edizione di Pontedera Cosplay, confermando la crescita di una manifestazione che, anno dopo anno, sta conquistando un pubblico sempre più numeroso e trasversale.

Famiglie, giovani, appassionati di cosplay e gaming hanno animato le strade del centro cittadino in una giornata ricca di appuntamenti, colori e intrattenimento. Un evento che ha saputo coinvolgere non soltanto gli appassionati del settore, ma un pubblico ampio, contribuendo a rendere il centro di Pontedera particolarmente vivo e partecipato. Tra le iniziative che hanno arricchito la giornata anche la sfilata delle Vespe con il Vespa Club Pontedera, che ha portato nel cuore della città uno dei simboli più importanti della storia e dell’identità pontederese. Confesercenti ringrazia il Vespa Club Pontedera per la partecipazione e per aver contribuito, con la propria presenza, al successo della manifestazione.

«Questa sesta edizione ci conferma che Pontedera Cosplay sta crescendo in modo esponenziale – dichiarano il Responsabile provinciale di Confesercenti Claudio Del Sarto e la Presidente di Confesercenti Pontedera, Valentina Aurilio –. Come Confesercenti della provincia di Pisa siamo molto orgogliosi del risultato raggiunto. Vedere il centro così partecipato è la dimostrazione che quando si costruiscono iniziative di qualità, capaci di coinvolgere pubblici diversi, si possono ottenere risultati importanti per tutta la città». «Il nostro obiettivo, come associazione di categoria maggiormente rappresentativa di Pontedera è da tempo quello di portare persone in centro e all’interno delle attività commerciali. Gli eventi rappresentano uno strumento importante per raggiungere questo obiettivo e Pontedera Cosplay ne è un esempio concreto. Lo stesso percorso lo abbiamo seguito anche la scorsa settimana con la Festa del Commercio».

Per Confesercenti, infatti, il successo di queste iniziative non si misura soltanto nel numero dei partecipanti, ma anche nella capacità di generare movimento nel centro cittadino e creare occasioni per le attività commerciali. Un risultato reso possibile anche grazie alla collaborazione delle istituzioni e dei partner che hanno sostenuto l’iniziativa. «Vogliamo ringraziare il Comune di Pontedera per il sostegno e la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, oltre a tutti gli sponsor che hanno creduto nel progetto: Magazzini Mangini, CRV Volterra, Futurline di Futura Cavallini e Giusti Auto». Un ringraziamento particolare va a Nerdreams e a Federico Fiaschi, direttore artistico dell’iniziativa, per il lavoro svolto nella progettazione e nella realizzazione di una manifestazione capace di unire creatività, intrattenimento e valorizzazione del centro cittadino.

«Questo risultato ci spinge a guardare avanti – concludono il Responsabile provinciale di Confesercenti e la presidente –. Siamo già al lavoro per programmare nuove iniziative, continuando a puntare sulla qualità e sulla capacità degli eventi di creare partecipazione e valore per il territorio. Vogliamo continuare a lavorare insieme alle istituzioni, alle imprese e alle realtà associative per rendere Pontedera sempre più viva, attrattiva e capace di sostenere il proprio tessuto commerciale». Pontedera Cosplay si conferma così un appuntamento in crescita e un esempio di come cultura pop, intrattenimento, tradizione e commercio possano incontrarsi e trasformare il centro cittadino in uno spazio di partecipazione e condivisione.

Last modified: Settembre 27, 2026