PISA – Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 31° giornata del Campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Cosenza-Pisa in programma sabato 29 marzo (ore 15) allo Stadio “San Vito-Marulla”

Arbitro. Daniele Rutella (Enna)

1° Assistente. Marco Ceccon (Lovere)

2° Assistente. Thomas Miniutti (Maniago)

4° Ufficiale. Giuseppe Maria Manzo (Torre Annunziata)

Var. Luigi Nasca (Bari)

Avar. Giacomo Paganessi (Bergamo)

Last modified: Marzo 26, 2025