Cosenza – Pisa 1-0. Al Marulla decide una giocata aerea di Nasti. Micai chiude la porta a Gliozzi e Moreo. Pisa all’asciutto

PISA – Il Pisa esce sconfitto (1-0) dal Marulla di Cosenza. A decidere una prodezza aerea di Marco Nasti su splendido cross di Marras. Pisa migliore nella prima parte di gara che però non concretizza le azioni create dalle parti di Micai che chiude la porta nella ripresa prima a Gliozzi e poi a Moreo. Vani gli assalti nel finale della squadra di mister Luca D’Angelo che colleziona la sua seconda sconfitta esterna consecutiva dopo quella di Modena.

PRE MATCH. Mister Luca D’Angelo deve fare a meno degli acciaccati Tourè e Beruatto oltre che dello squalificato Nagy. Inizialmente il tecnico pescarese sceglie Caracciolo e Barba davanti a Nicolas con Hermannsson a destra ed Esteves a sinistra. A centrocampo De Vitis prende il posto di Nagy con Mastinu e Marin sulla linea mediana. Sibilli e Moreo vengono schierati alle spalle dell’unica punta Gliozzi. Il Cosenza presenta in partenza un 4-4-2. Davanti a Micai ci sono Rigione e Meroni con Martino e D’Orazio esterni difensivi. Marras e Florenzi sono gli esterni con Brescianini (eroe di Frosinone) e Vaca schierati sulla linea mediana. In attacco spazio a Delic e Nasti. Con il Pisa torna anche la Curva del Cosenza assente dal 18 dicembre scorso dalla gara contro l’Ascoli. Sono 225 i tifosi del Pisa che hanno seguito la squadra al San Vito Marulla.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia gialla, Cosenza in maglia rossoblù. Il Pisa parte forte. Ci provano prima Mastinu e poi Esteves con un niente di fatto. Nel mezzo due tiri dalla bandierini non sfruttati dai ragazzi di mister D’Angelo. Tiro dalla bandierina anche per il Cosenza ma che i calabresi regalano al Pisa. Ne scaturisce un contropiede di Esteves, la palla in qualche modo arriva a Moreo che lascia partire un destro in controbalzo, Micai devia in angolo. Sul corner da sinistra la conclusione al volo di Mastinu sibila l’incrocio dei pali. E’ comunque una buona partenza per il Pisa. D’Orazio è il primo ammonito della gara. Florenzi effettua il primo tiro in porta del Cosenza al 14′: palla però altissima. Al quarto d’ora contropiede del Cosenza con Brescianini che serve Marras a sinistra, il quale pesca Florenzi tutto solo in area, ma per fortuna del Pisa il giocatore rossoblù controlla male e l’azione sfuma. La gara è però vivace, il Pisa risponde subito con un sinsitro di Mastinu dal limite, che sfiora il palo alla sinistra di Micai. Ancora Pisa al minuto 21: rilancio dalle retrovie, spizzata di Gliozzi per Moreo che prova ancora con il destro con palla che termina a lato. Cosenza ancora una volta preso di infilata. Mastinu ha l’ennesima palla dal limite, ma il suo sinistro termina alto. Il Cosenza si riaffaccia in avanti con un sinistro di D’orazio: blocca Nicolas. Gliozzi prende in mezzo la retroguardia cosentina al 26′ e costringe al fallo Voca che viene ammonito. Al 29′ pericoloso il Cosenza con Martino che lascia partire un cross da destra palla a Delic che salta più in alto di Barba, ma la palla termina sopra la traversa. Ha rischiato il Pisa in questa occasione. Fase di stanca del match, anche se il Pisa mantiene il pallino del gioco in mano. Dopo una lunga azione manovrata ci prova Sibilli, ma il suo sinistro finisce alle stelle. La risposta del Cosenza è in un altra conclusione al volo di D’Orazio con palla che scende, ma che termina alta sopra la traversa con Nicolas sulla traiettoria. Al minuto 43 però il Cosenza passa: cross da sinistra di Marras per la testa di Marco Nasti che sale in cielo anticipando Caracciolo e depositando alle spalle di Nicolas: 1-0. Quarto gol in campionato per Nasti dopo la rete nella Nazionale Under 20. La reazione del Pisa è in un tiro di Sibilli. Si va al riposo dopo un minuto di recupero sull’1-0 per il Cosenza.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa nel Pisa dentro Olimpiu Morutan, rimane negli spogliatoi Esteves. Subito pericoloso il Cosenza dopo trenta secondi con Marras imbeccato da Delic, ci pensa Nicolas a sventare. La risposta del Pisa è in una conclusione di Marin, palla alta sopra la traversa. Gran contropiede del Cosenza: Delic serve Brescianini il quale però aspetta troppo per servire Nasti. Buon per il Pisa che intercetta l’azione cosentina. Doppio cambio per il Pisa al 10′: dentro Torregrossa e Gargiulo, fuori Sibilli e De Vitis. Il Pisa attacca, Hermannsson per due volte non è preciso su altrettanti cross. Viali si copre: dentro Calò davanti alla difesa e Rispoli per D’Orazio. Nel frattempo però grande occasione per il Pisa: cross da sinistra di Moreo, sponda di Torregrossa e destro al volo di Gliozzi, gran parata di Micai che si ripete sulla conclusione di Moreo sulla ribattuta. Micai chiude ancora la porta al Pisa. Poco dopo ci provano ancora i nerazzurri con un sinistro di Torregrossa, ma la sfera termina ampiamente a lato. Nel Pisa dentro anche Matteo Tramoni per Marin. Nel Pisa al 73′ c’è il debutto di Zuelli che rileva Mastinu. Nel Cosenza dentro D’Urso (in gol all’andata con i nerazzurri) e fuori Florenzi. Zuelli alla prima palla ci prova subito, ma il suo destro finisce alto. Poco dopo ancora Zuelli imbecca con una bella palla Moreo, che sul secondo palo non arriva all’apuntamento con il gol. Il Pisa continua ad attaccare. D’Urso (ammonito) placca Morutan. Punizione sacrosanta per il Pisa. Matteo Tramoni però spreca tutto calciando male. Nel Cosenza Viali cambia l’attacco negli utlimi dieci minuti: dentro Zilli e Finotto, fuori Nasti e Delic. Il Pisa attacca, ma in maniera confusa, Micai blocca un traversone di Morutan troppo sul portiere. Cosenza pericoloso in contropiede con Zuelli che perde il tempo della chiusura e favorisce Marras il quale imbecca Brescianini, il suo tiro però è respinto dalla difesa nerazzurra. Dalla parte opposta il Pisap però chiede il rigore con Gliozzi per un presunto fallo di mano, ma Guida lascia correre. Il Marulla incita il Cosenza, ultimi minuti per trovare il pareggio per il Pisa. Sono cinque i minuti di recupero. Punizione per il Pisa. Tramoni mette in mezzo Gliozzi finisce a terra ma l’arbitro ravvede un fallo di mano di Caracciolo in area. Sono gli ultimi scampoli di gara. I nerazzurri ci provano fino al 95′: sponda di Gargiulo sinistro di Barba palla alta. Guida fischia tre volte. Il Pisa esce a mani vuote dal Marulla

COSENZA – PISA 1-0

COSENZA (4-4-2): Micai; Martino, Rigione, Meroni, D’Orazio (61′ Rispoli); Marras, Brescianini, Voca (61′ Calò), Florenzi (73′ D’Urso); Delic (81′ Zilli), Nasti (81′ Finotto). A disp. Marson, Vaisanen, La Vardera, Venturi, Salihamidzic, Agostinelli, Kornvig. All. William Viali



PISA (4-3-2-1): Nicolas; Hermannsson, Caracciolo, Barba, Esteves (46′ Morutan); De Vitis (55′ Gargiulo), Marin (67′ Tramoni M.), Mastinu (73′ Zuelli); Sibilli (55′ Torregrossa), Moreo; Gliozzi A disp. Livieri, Guadagno, Sussi, Calabresi, Rus, Tramoni L.. All. Luca D’Angelo

ARBITRO: Guida della sezione di Torre Annunziata

RETI: 43′ Nasti (C)

NOTE: giornata di sole ma ventilata. Ammoniti D’Orazio (C), Voca (C), D’Urso (C). Angoli 3-3. Rec pt 1′, st 5′ Spettatori 9.200 circa (di cui 225 provenienti da Pisa)

