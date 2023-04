Pisa per due giorni Capitale del Gusto: ecco la dodicesima edizione di Banchi di Gusto

Scritto da admin• 1:44 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Tutti

PISA – Pisa diventa la capitale del gusto grazie alla dodicesima edizione di Banchi di Gusto, la kermesse a cura di CNA Pisa realizzata col patrocinio del Comune di Pisa e in collaborazione con Terre di Pisa, Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Toscana Sapori – Italian Food & Wine.

di Giovanni Manenti

Taglio del nastro questa mattina – alla presenza del direttore generale di CNA Pisa Giuseppe Sardu, della coordinatrice sindacale agroalimentare Sabrina Perondi e di tutti vertici CNA Pisa e CNA Toscana insieme al sindaco di Pisa Michele Conti, Paolo Pesciatini assessore alle attività produttive del Comune di Pisa – per quello che è diventato non solo un appuntamento fisso del mercato del gusto ormai consolidato ma anche un salotto aperto a tutti coloro che vogliono conoscere i principi dell’alimentazione e della gastronomia, con i relativi aspetti storici, ambientali e salutistici. Filiera corta, eccellenze, chef e ospiti di fama internazionale: Banchi di Gusto nel tempo ha creato ed ha valorizzato la tipicità dei prodotti toscani favorendo incontri tra produttori ed esperti dell’alimentazione locale.

Ovviamente presente all’inaugurazione l’Assessore al Commercio e Turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini, che ha così commentato l’evento: “Banchi di Gusto rappresenta oramai una vetrina per le eccellenze del nostro territorio, non solo della città di Pisa ma di tutta la Provincia e quindi anche della Toscana e dove i visitatori hanno la possibilità di degustare ed acquistare i vari prodotti, nonché assistere a vere e proprie elaborazioni, grazie ad una iniziativa che da anni organizza la CNA e che arricchisce l’offerta calendarizzata degli eventi cittadini, trattandosi senza alcun dubbio di un’occasione importante per far conoscere la nostra enogastronomia e tutti quelli che sono i prodotti tipici che i nostri ospiti possono in modo conviviale condividere assieme a noi“.

Per l’Ente organizzatore, la parola spetta al Direttore Generale Giuseppe Sardu, il quale sottolinea come: “Per la CNA di Pisa sia motivo di grande orgoglio e soddisfazione essere giunti a questa 12esima edizione, molto attesa ed importante, attraverso la quale dimostriamo la nostra vicinanza ai tanti produttori del nostro territorio che in una ventina espongono quelle che sono delle vere e proprie eccellenze dal punto di vista enogastronomico, il che diviene altresì un nuovo modo di fare turismo che fa leva sui tesori del nostro territorio, ragion per cui siamo convinti che i cittadini pisani siano veramente molto contenti di questa iniziativa, partecipando numerosi“.

Da un punto di vista organizzativo, le novità di questa edizione sono illustrate da Sabrina Perondi, Coordinatrice Sindacale del Settore Agroalimentare della CNA: “L’edizione di quest’anno di Banchi di Gusto si svolge all’insegna della qualità alimentare, il cui tema conduttore è costituito dal lievito madre ed il cioccolato, con 20 espositori che sotto le Logge di Banchi a Pisa presentano i loro prodotti, con delle chicche legate al settore della Pasticceria, oltre ad essere in programma dei laboratori del cioccolato nonché di lavorazione del lievito madre a quattro mani con panificatori del nostro territorio, oltre ai classici “Show Cooking” dove si vanno a valorizzare i prodotti che i visitatori trovano esposti, il che mi porta a fare un invito alla cittadinanza ed ai turisti per venire a degustare ed acquistare i prodotti delle nostre eccellenze, ricordando che questa sera di sabato 1 aprile la chiusura è prevista per le ore 22 così che l’accesso è consentito anche dopo cena”.

Non sono tutte rose e fiori, comunque, come sottolinea Andrea Panchetti, Presidente CNA Panificatori: “Il nostro settore ha subito un anno e mezzo di profonda crisi che ha purtroppo determinato anche delle chiusure fra i nostri Associati, situazione che non sta granché migliorando a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime dovuto al caro energia ed ancora non abbiamo verificato un ribasso del costo della farina e di tutti quei prodotti necessari per la lavorazione, il che fa sì che ci stiamo mangiando una parte di marginalità ma la possibilità di lavorare sui prodotti di qualità l’abbiamo tuttora, mentre rileviamo viceversa una crescita positiva per il ramo dolciario prodotto da ogni singola bottega, il che ci pone nella condizione di puntare sulla qualità del chilometro zero del negozio di vicinato”.

“Con questa 12esima edizione ribadiamo l’impegno della nostra associazione di categoria che, con azioni concrete, si impegna in una valorizzazione a 360° del territorio – è il commento di CNA Pisa, organizzatrice della “due-giorni” -. Valorizzazione delle nostre eccellenze, dei produttori locali e degli artigiani e, non da ultimo, della solidarietà. Grazie a questa occasione scopriamo, ancora più fortemente, il rapporto tra la città e le aziende del territorio, un rapporto da curare e da coltivare frequentemente. Ed è proprio questa una delle principali mission di CNA: creare un turismo esperienziale che sublimi la presenza di visitatori a Pisa e, più in generale, in Toscana. Siamo a ribadire a gran voce il nostro impegno come CNA per scongiurare un turismo mordi&fuggi a vantaggio di legami virtuosi e longevi che portino affluenza e valore per il nostro territorio”.

Ecco il programma di domenica 2 Aprile:

Apertura ore 10.00 con vendita e degustazione dei prodotti

ore 15.30 – ore 17.30 Laboratorio del pane a 4 mani con Stefano Bernardeschi, Presidente CNA Panificatori Pisa e titolare di Bernardeschi il fornaio di Lari dal 1927 + Santiago Rodriguez del Panificio Santa Cruz

ore 18.00 – ore 19.00 show cooking con lo chef Daniele Fagiolini de L’ Antico Ristoro Le Colombaie

