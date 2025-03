Cosenza – Pisa 0-3. I nerazzurri calano il tris e firmano la fuga per la A

Written by admin• 2:29 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

Gara dominata e chiusa già nel primo tempo, nella ripresa il Pisa gestisce il match

PISA – Una vittoria schiacciante, una gara dominata. Il Pisa batte 3-0 il Cosenza e vola a più otto sullo Spezia e lancia la fuga per la massima serie raccogliendo il brusco ko dello Spezia sconfitto dal Brescia. Una gara già chiusa nel primo tempo dopo le reti realizzate in appena sette minuti da Moreo e Tourè e dall’autogol di Micai dopo una splendida punizione di Angori. Nel mezzo due espulsioni per il Cosenza che hanno lasciato i calabresi in nove.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Vignato unico giocatore indisponibile per mister Inzaghi che sceglie la formazione tipo. Davanti a Semper ci sono Bonfanti preferito a Rus accanto a Caracciolo e Canestrelli. Tourè e Angori sono schierati come esterni. Marin e Piccinini sono la coppia centrale sulla linea mediana. In attacco Lind unica punta supportato da Moreo, che torna dal primo minuto dopo l’infortunio e Tramoni poco più dietro. Il Cosenza risponde con un 3-5-2. Martino è preferito inizialmente a Dalle Mure. Ciervo parte titolare dopo il ballottaggio con D’Orazio. Rizzo Pinna, ex Lucchese guida l’attacco insieme ad Artistico. Quasi 500 pisani al seguito al San Vito Marulla.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in campo con la maglia gialla fluo, Cosenza in rossoblù. Gran tifo al San Vito Marulla dei 500 tifosi nerazzurri che hanno seguito la squadra. Fasi di studio nelle fasi iniziali del match. Primo tiro in porta di Rizzo Pinna, che torna titolare dopo ben due mesi, con palla ampiamente a lato. Poco dopo lancio che pesca tutto solo Florenzi che si invola, va giù in area, ma è tutto inutile è offside. Poche emozioni in questo avvio. Gargiulo, ex di turno e Ciervo sono molto vivaci. Il Pisa è molto guardingo ma al minuto undici crea la prima palla gol: cross da sinistra di Angori per la testa di Tourè che anticipa tutti, ma mette alto sopra la traversa. Poco dopo Micai in scivolata anticipa Tramoni ben lanciato a rete. Si rimane sullo 0-0, ma il Pisa inizia a mettere paura al Cosenza. Non è una partita spettacolare. Il Pisa comunque ci prova con Angori ma il suo sinistro è deviato in angolo. Dalla bandierina il gol del Pisa, con palla deviata da Artistico, smanacciata da Micai che respinge, sulla ribattuta va Piccinini che manda sulla traversa, poi ci provano un pò tutti per ultimo Caracciolo, poi alla fine Moreo con il sinistro mette la palla sotto la traversa: 0-1. Gol convalidando dopo un controllo al VAR. Nerazzurri in vantaggio. Il Cosenza accusa il colpo, il Pisa ne approfitta. Sul secondo corner della partita calciato da Angori, Tourè stoppa con il petto e lascia partire un destro che si insacca sotto l’incrocio dei pali: 2-0. Grandissimo gol di Idrissa Tourè. Il Pisa in sette minuti piazza un uno-due micidiale. Piove sul bagnato per il Cosenza. Inizia la protesta dei tifosi rossoblù con lancio di petardi e fumogeni. Cosenza che rimane in dieci per l’espulsione di Sgarbi reo di un calcio in faccia a Semper al 35′ con Rutella richiamato da Nasca al VAR per comminare il rosso a giocatore rossoblù. Il duo Belmonte-Tortelli prova a risistemare i rossoblù: fuori Florenzi e dentro Hristov per dare un pò più di fisicità ed esperienza al reparto arretrato. Al 42′ però il Cosenza rimane addirittura in nove per il giallo a Martino (seconda ammonizione) che abbatte Piccinini al limite dell’area. Angori dai diciotto metri pennella una gran punizione, palla che sbatte sulla traversa e poi sulla schiena di Micai e poi rotola in porta: 0-3. La prima frazione si chiude sul 3-0 per il Pisa che ha letteralmente dominato la prima frazione di gara.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa rimangono negli spogliatoi nel Pisa Tramoni che era uscito zoppicante a fine prima frazione e Marin ammonito. Inzaghi getta nella mischia Solbakken e Hojholt. Il Cosenza in nove uomini per le espulsioni nella prima frazione di Sgarbi e Martino, rientra in campo senza Rizzo Pinna rilevato da Kouan e Ciervo uscito per far posto a D’Orazio. E’ una ripresa di gestione per il Pisa, Inzaghi ne approfitta per far riposare anche altri due big come Canestrelli in diffida e Moreo per inserire Castellini (esordio assoluto) e Meister. Nel frattempo c’è un tiro al volo di Lind con palla lontano dallo specchio della porta. Nel Cosenza dentro Mazzocchi e fuori Artistico, applaudito dal pubblico. Continua incessante il tifo neroblù al San Vito Marulla. Si canta e si balla nel settore ospiti a Cosenza i quasi 500 tifosi del Pisa. Finisce 3-0 per il Pisa senza recupero. Il Pisa domina e vince a Cosenza.

COSENZA – PISA 0-3

COSENZA (3-5-2) – Micai; Martino, Venturi, Sgarbi; Ricciardi, Florenzi (39′ Hristov), Gargiulo (73′ Kourfalidis), Charlys, Ciervo (46′ D’Orazio); Artistico (67′ Mazzocchi), Rizzo Pinna (46′ Kouan). A disp. Baldi, De Franceschi, Cimino, Fumagalli, Dalle Mura, Cruz, Ricci. All. Belmonte-Tortelli

PISA (3-4-2-1) – Semper; Bonfanti, Caracciolo (71′ Calabresi) , Canestrelli (57′ Castellini); Touré, Piccinini, Marin (46′ Hojholt), Angori; Tramoni (46′ Solbakken), Moreo (57′ Meister); Lind. A disp. Nicolas, Loria, Rus, Abildgaard, Arena, Sernicola, Morutan. All. Filippo Inzaghi

ARBITRO: Daniele Rutella della sezione di Enna (Ass. Ceccon-Miniutti). Quarto ufficiale. Manzo. VAR: Nasca. AVAR: Paganessi.

RETI: 23′ Moreo (P), 30′ Tourè (P), 42′ aut Micai (P)

NOTE: Ammoniti Martino (C), Marin (P), Mazzocchi (C). Espulso Sgarbi (C) rosso diretto e Martino (doppio giallo) (C). Angoli 0-5. Rec pt 4′; st 0′



