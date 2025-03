Boni e Scarpellini, dal 1955 un’avanguardia nell’impiantistica idraulica

Written by admin• 3:41 pm• Redazionale aziende, San Giuliano Terme

PISA – Nasce nel 1955 Boni e Scarpellini, S.R.L. con sede in via Metastasio in località La Fontina, a Ghezzano, che da sempre si occupa di installazione e manutenzione degli impianti idraulici e che negli ultimi anni ha sviluppato una consolidata competenza negli ambiti del fotovoltaico, della climatizzazione, del solare termico e degli impianti di trattamento dell’acqua alimentare e sanitaria.

di Matteo Della Bartola

Come ci raccontano, Boni e Scarpellini parte da una gestione familiare – con la sede originale in centro a Pisa – e da una tradizione prevalentemente artigiana, che col tempo si è consolidata orientandosi verso l’innovazione, ampliando la conoscenza di quelle tecnologie moderne che al tempo stesso garantiscano il massimo del comfort a chi ne usufruisce ma con un occhio di riguardo al risparmio energetico ed al rispetto dell’ambiente.

L’impresa opera sia nel settore residenziale che in quello industriale, con tecnici altamente qualificati e pronti a realizzare soluzioni impiantistiche personalizzate.

Allo stato attuale i servizi più richiesti riguardano la realizzazione di impianti di riscaldamento, l’installazione di condizionatori di ultima generazione, sistemi di depurazione per la casa ed impianti autoclave, il tutto collaborando con le migliori marche come fornitori, per garantire ai clienti un servizio completo di assistenza ricambi.

