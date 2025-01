Paolo Bettini: “Pogacar favorito. La maglia rosa? L’ho usata da pigiama perché sapevo sarebbe durata poco”

Written by Antonio Tognoli• 9:43 am• Attualità, Pisa, Sport

Il “Grillo di Cecina” ospite d’eccezione in Piazza dei Miracoli a 100 Giorni al Giro organizzata dal Comune di Pisa

PISA – Ospite d’eccezione in Piazza dei Miracoli a 100 giorni dal Giro d’Italia l’ex ciclista e campione del mondo Paolo Bettini uno dei più grandi corridori del ciclismo a livello nazionale.



di Antonio Tognoli

“Il Grillo di Cecina”, così viene sempre soprannominato, ha vinto due Campionati del Mondo su strada (2006 e 2007), la medaglia d’oro olimpica ad Atene nel 2004. Specialista delle classiche, ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi nel 2000 e nel 2002, la Milano-Sanremo nel 2003 e tre edizioni della Classica di San Sebastian. E’ stato per anni il leader della Quick-Step, diventando un simbolo del ciclismo italiano. Nel 2006, pochi giorni prima del Mondiale, suo fratello maggiore Sauro, morì in un incidente stradale. Nonostante il dolore, Bettini corse e vinse, dedicando la vittoria proprio alla memoria di suo fratello.



Paolo Bettini torna al giro fortemente voluto da RCS, societa organizzatrice del Giro d’Italia. Condurrà “Giro Express”: “Cercherò di raccontare al meglio i territori che saranno tappa del Giro 2025. Non solo sport ma andremo a sviscerare tutto quello che riguarda arte cultura e storia delle città che faranno parte della corsa rosa”.

Da grande campione ha dato una sua lettura alla tappa Lucca- Pisa del 20 maggio prossimo: “Sarà una crono-tappa veloce, per rilanciare chi avrà fatto qualche errore nelle tappe precedenti e molto delicata da gestire per chi sarà davanti a tutti. Non sarà una tappa intermedia, ma una tappa importante, per prendere il largo o recuperare minuti persi nelle tappe iniziali”.

Sui favoriti per la vittoria finale del Giro d’Italia non ha dubbi: “Sarà un giro bellissimo penso che Pogacar per tutto quello che ha fatto vedere, sia il favorito alla vittoria finale, anche se potrebbe esserci anche qualche sorpresa. Vedremo”.

Sulla maglia rosa rivela invece un aneddoto: “Quando l’ho conquistata per una notte l’ho usata da pigiama, perché sapevo sarebbe durata poco”.

