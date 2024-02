Cariche al Corteo. Zambito (PD): “Interrogazione al Ministro”

Scritto da admin• 1:17 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Quello che è accaduto al corteo studentesco di questa mattina a Pisa è molto grave ed è un bruttissimo segnale per la nostra democrazia”, afferma Ylenia Zambito deputata del Partito Democratico.

“Il governo Meloni deve rispondere di ciò che è accaduto: presenterò un’interrogazione al ministro dell’Interno Piantedosi per avere chiarimenti sui gravissimi fatti. In quel corteo c’erano tra l’altro minorenni che sono stati manganellati, dai video che girano in rete si vedono ragazzi fermati e fatti sdraiare a terra per essere ammanettati. Si apprende inoltre di giovanissimi portati via in ambulanza per le ferite riportate durante le energiche cariche delle Forze dell’ordine. Non si può reprimere una manifestazione pacifica con questi metodi violenti, sono immagini incompatibili con le nostre leggi ed il diritto a manifestare le proprie opinioni. Manifestare è un diritto garantito dalla Costituzione della nostra Repubblica”.

Last modified: Febbraio 23, 2024