Cori fascisti dei romanisti sotto la Torre, Nardini (PD): “Fuori i fascisti da Pisa e dalla Toscana. Conti e la destra condannino”

PISA – “Un gruppo di tifosi romanisti ha inneggiato al Duce e al fascismo con dei cori vergognosi, sotto la torre di Pisa“, ad affermarlo Alessandra Nardini assessore regionale del PD.

“Pisa e la Toscana sono antifasciste e ripudiano ogni forma di fascismo. I nostalgici di quel periodo buio e vergognoso qui non sono graditi. Va ricordato forte e chiaro a chiunque, ospite, attraversi gli spazi delle nostre città. Ci riconosciamo pienamente nei valori contenuti nella nostra bellissima Costituzione antifascista e sappiamo chi si schierò dalla parte giusta e da quella sbagliata della storia. Nessun tentativo di negazionismo e di revisionismo devono trovare spazio nel nostro territorio. Il sindaco Conti e tutti i partiti della sua maggioranza lo dicano forte e chiaro, pubblicamente, condannando quanto accaduto e difendendo i valori antifascisti di Pisa. Lo facciano soprattutto alla luce delle prese di posizioni agghiaccianti del leghista Ziello che, anziché condannare i cori, ha attaccato il consigliere Biondi, candidato alla segreteria comunale PD, che ha prontamente denunciato il fatto. Ziello non è nuovo a prese di posizione aberranti: ricordo bene quando difese le manganellate contro le studentesse e gli studenti che manifestavano solidarietà alla popolazione palestinese che si sono consumate in quella stessa zona. Ed è proprio pensando a quella repressione deprecabile che mi chiedo perché, invece, nessuno, preposto alla tutela della legge e dell’ordine pubblico, sia intervenuto per fermare i nostalgici fascisti. È inaccettabile e va fatta chiarezza. La destra esca dalle ambiguità e la smetta di strizzare l’occhio a queste frange anticostituzionali. Fuori i fascisti da Pisa e dalla Toscana!“, conclude Alessandra Nardini assessore regionale del PD

