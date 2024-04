“Coppa dei Club” Toscana di Padel della Msp: Pisa Vibora batte il Livorno Padel e vola in semifinale con Pistoia

Scritto da admin• 7:06 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Va in archivio la terza giornata della fase eliminatoria della “Coppa dei Club” Toscana di Padel Msp, con l’organizzazione dell’evento affidata all’Asd Padelmaniac di Montecatini Terme. Nell’ultimo atto eliminatorio, il Pisa Vibora conquista il pass per la semifinale andando ad estromettere il Livorno Padel. I labronici, infatti, dopo aver lasciato il passo per 1-3 in casa contro il Pisa Padel Bandeja non riescono ad incidere nemmeno nella seconda sfida del girone contro il Pisa Vibora che si impone per 4-0.

Nei due doppi maschili non c’è stata storia con Rocchi/Ben Ammar che hanno superato Mogliani/Siniscalco con un duplice 6-0 e, successivamente, Archetti/Barone si sono sbarazzati di Gottardi/Pizzotti per 6/1-6/1.

Leggermente più equilibrato il duello al femminile: in questo frangente la coppia pisana Sarracino/Maggini ha imposto l’alt alle livornesi Deias/Pierini per 6/2-6/1. Infine, nel “misto” Selmi/Ghimenti hanno tenuto il match aperto nel primo set con Volpini/Guglielmi, vincendo alla fine per 6/3, per poi chiudere i conti con un secco 6/0 nel secondo.

Alla luce dei risultati ottenuti fino a questo momento, il prossimo 28 aprile si disputeranno le semifinali della “Coppa dei Club”: ad Agliana l’Oasi Padel se la vedrà contro Pisa Bandeja mentre al Padel Club di Pisa il Vibora affronterà i pistoiesi del Padelmaniac. La finale regionale, per l’assegnazione del titolo, si disputerà domenica 5 maggio in casa della miglior vincente delle due semifinali.

Per tutte le informazioni sull’andamento del torneo, è possibile visitare la pagina Instagram @asd_padelmaniac

Last modified: Aprile 16, 2024