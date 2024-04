Rinnovo arboreo a Pisa: incontri e progetti per il verde urbano

Scritto da admin• 7:24 pm• Pisa, Attualità

PISA – Gli incontri con le associazioni ambientaliste proseguono per valutare i progressi dei progetti di rinnovo arboreo del Comune di Pisa. Nel pomeriggio, presso Palazzo Gambacorti, si è svolta una riunione con i responsabili dell’Ufficio Verde, incluso il dirigente Fabio Daole, e i rappresentanti del Comune, tra cui il Sindaco e il Vicesindaco con delega al verde urbano, insieme a alcuni membri delle associazioni ambientaliste.

Questo incontro fa seguito a quello tenutosi il 13 febbraio, durante il quale è stato presentato il progetto del parco di via Pungilupo ai residenti e alle associazioni, così come agli incontri precedenti svoltisi nel novembre 2023 e gennaio 2023. Dal 2016, è prassi comune organizzare queste riunioni circa due volte l’anno, o quando richiesto dalle associazioni, per condividere informazioni e dati sui progetti di rinnovo arboreo, raccogliere feedback e proposte di modifica.

Le “Linee guida per la sostituzione e il rinnovo del patrimonio arboreo pubblico”, redatte nel 2016 dal Comune di Pisa in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa, stabiliscono gli standard per le sostituzioni necessarie al fine di garantire la sicurezza del patrimonio arboreo pubblico. Queste linee guida prevedono la sostituzione di ogni albero abbattuto per motivi di sicurezza e sottolineano l’importanza di mantenere e aumentare il verde urbano per i benefici ambientali, sociali ed estetici che offre alla città.

Nei cinque anni precedenti, il numero di alberi nel patrimonio arboreo del Comune è aumentato da 18.221 nel 2018 a 21.374 nel 2024, con un incremento netto di 3.153 piante escludendo le sostituzioni. Con la realizzazione del Parco di via Pungilupo entro la fine del 2025, il numero di alberi raggiungerà 23.174, segnando un aumento del 27% rispetto al 2018.

Tutti gli alberi del Comune sono stati censiti e georeferenziati, e i dati relativi alle loro condizioni sono disponibili per il monitoraggio continuo da parte dei tecnici. Sulla base di queste informazioni è stata creata una mappa che evidenzia le condizioni degli alberi in tutta la città, classificandoli in base alla priorità di intervento necessaria.

Durante l’incontro sono stati presentati anche i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) relativi al verde, tra cui il Parco di via Pungilupo, il progetto PINQUA per la qualità dell’abitare in via Rindi-via Piave, il Parco della Cittadella e la nuova piscina comunale. L’Amministrazione ha incoraggiato le associazioni ambientaliste a fornire suggerimenti per migliorare questi progetti.

