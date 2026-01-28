Controlli al mercato di via Paparelli: sanzionati due parcheggiatori abusivi

Written by admin• 1:19 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – La Polizia Municipale di Pisa ha effettuato nella mattinata di sabato 24 gennaio un controllo mirato nell’area del parcheggio sterrato adiacente al mercato settimanale di via Paparelli, con l’obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Durante l’operazione, che ha visto impegnati gli agenti del Nucleo Annona, del NOSU e del Pronto Intervento, sono stati individuati due soggetti intenti a svolgere attività riconducibili a quella di parcheggiatore abusivo. Entrambi sono stati sanzionati e destinatari di ordine di allontanamento dall’area interessata dal mercato.

«Questo tipo di operazioni – dichiara Giovanna Bonanno, assessora alla sicurezza e alla Polizia Municipale – rientra in un programma di controlli che la Polizia Municipale porta avanti con continuità su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione ai parcheggi cittadini e alle aree più frequentate».

I controlli, spiega l’assessora, interessano zone come piazza Carrara, piazza Santa Caterina, via Pietrasantina, oltre all’area monumentale e a piazza del Duomo, soprattutto in occasione di eventi, manifestazioni e mercati. «L’obiettivo – conclude Bonanno – è contrastare i fenomeni di illegalità diffusa che incidono sulla sicurezza e sulla vivibilità degli spazi pubblici. L’attenzione dell’Amministrazione resta alta e le attività di monitoraggio proseguiranno in modo continuativo».

