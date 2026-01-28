Pontedera, lavori al sottovia di via delle Colline: stop ai treni tra Empoli e Pisana

Written by admin• 1:27 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA- Dalle ore 22 di venerdì 30 gennaio e per l’intera giornata di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio sono in programma lavori di manutenzione alle opere civili del sottovia stradale di via delle Colline a Pontedera, insieme ad attività propedeutiche alla soppressione del passaggio a livello di Navacchio.

Per consentire le attività di cantiere, la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze Santa Maria Novella – Empoli – Pisa sarà interrotta nella tratta tra Empoli e Pisa per tutta la durata dei lavori. Tra Firenze ed Empoli il servizio ferroviario sarà invece riprogrammato.

L’intervento, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), prevede un investimento di circa 1 milione di euro e vedrà impegnati ogni giorno circa 20 tecnici, tra personale RFI e ditte appaltatrici, con l’utilizzo di mezzi d’opera e attrezzature specialistiche.

Modifiche al servizio Trenitalia

Durante i lavori:

la circolazione ferroviaria tra Empoli e Pisa è sospesa ;

; restano invariati i servizi Firenze–Empoli–Siena e Empoli–Firenze Castello ;

e ; i treni regionali Firenze SMN–Empoli saranno riprogrammati con un servizio spola , con fermate intermedie a Montelupo, Signa/Lastra a Signa, San Donnino, Le Piagge e Firenze Rifredi;

saranno riprogrammati con un , con fermate intermedie a Montelupo, Signa/Lastra a Signa, San Donnino, Le Piagge e Firenze Rifredi; i treni sulla linea Firenze–Pisa diretti verso La Spezia, Grosseto, Livorno e Campiglia/Piombino saranno limitati o avranno origine da Pisa Centrale.

I canali di acquisto Trenitalia sono aggiornati a partire dal 17 gennaio.

Per informazioni di dettaglio è possibile consultare il sito www.trenitalia.com (sezione Infomobilità – Lavori e modifiche al servizio), l’App Trenitalia oppure contattare il call center gratuito 800 89 20 21.

