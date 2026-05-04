Consiglio Comunale di Vecchiano: avanzo di 1,9 milioni e risorse dalle sanzioni. Il gruppo “In Cuore per Vecchiano” chiede più investimenti sul territorio

Written by Redazione• 7:31 pm• Vecchiano, Attualità, Politica



VECCHIANO – Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale del 30 aprile 2026 è stato discusso il bilancio consuntivo del Comune di Vecchiano, che si chiude con un avanzo libero pari a circa 1,9 milioni di euro.

Il gruppo consiliare “In Cuore per Vecchiano” ha posto l’attenzione sull’entità significativa delle risorse disponibili, sollevando un interrogativo politico: quale strategia di utilizzo è prevista per queste somme, a fronte delle crescenti difficoltà economiche che interessano cittadini e famiglie? In aula è stato chiarito che, per vincoli di natura contabile, l’avanzo libero non può essere direttamente impiegato per la riduzione della pressione fiscale. Il gruppo prende atto della normativa vigente, ma sottolinea come resti aperta una valutazione politica sull’opportunità di destinare tali risorse al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture comunali.



Secondo il gruppo consiliare, una parte significativa di queste risorse potrebbe essere indirizzata a interventi prioritari sul territorio, tra cui: manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, con particolare attenzione alle frazioni di Nodica, Avane, Filettole e Migliarino;

interventi sugli edifici scolastici e rinnovo degli arredi, per garantire ambienti adeguati agli studenti; potenziamento delle misure di sostegno sociale, con l’attivazione di un fondo per famiglie in difficoltà, il supporto al pagamento delle utenze, delle rette degli asili nido e degli anziani soli. Nel corso del dibattito è stata inoltre evidenziata la rilevanza delle entrate derivanti da sanzioni amministrative, considerate dal gruppo una voce di bilancio non strutturale e potenzialmente instabile, soggetta anche a ricorsi e contestazioni.



“In Cuore per Vecchiano” ribadisce la propria posizione: le risorse disponibili devono essere utilizzate in modo più incisivo per rispondere ai bisogni concreti della comunità e per realizzare interventi visibili e duraturi sul territorio. Il gruppo consiliare continuerà a svolgere un ruolo di vigilanza e proposta nell’interesse dei cittadini di Vecchiano“, conclude la nota di Vincenzo Carnì, Consigliere Comunale – Lista Civica “In Cuore per Vecchiano

Last modified: Maggio 4, 2026