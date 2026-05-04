Written by Maggio 4, 2026 7:01 pm San Giuliano Terme, Attualità, Pisa, Politica, Politica

Emergenza Monte Faeta: Zambito presenta interrogazione al Governo dopo l’incendio

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La senatrice Pd chiede all’esecutivo Meloni di intervenire rapidamente a supporto per la messa in sicurezza dell’area

SAN GIULIANO TERME – Un intervento urgente e strutturato per il ripristino del territorio e il potenziamento della prevenzione, è quanto richiesto dalla senatrice del Partito democratico Ylenia Zambito in un’interrogazione parlamentare indirizzata ai Ministri dell’Ambiente e dell’Agricoltura a seguito del devastante incendio che, tra il 28 aprile e il 3 maggio 2026, ha colpito le pendici del Monte Faeta partendo in una zona a ridosso dei confini di Lucca e Capannori, distruggendo oltre 700 ettari di bosco, 420 dei quali solo sul versante sangiulianese.

I Monti Pisani sono un ecosistema fragile, già ferito da roghi drammatici in passato come quello di Calci nel 2018 e gli incendi che nei giorni seguenti colpirono Buti e Vecchiano – ha affermato la parlamentare Pd -. Unitamente alla prevenzione, non possiamo permettere che gli effetti della crisi climatica, spesso causati da interventi dolosi o colposi, mettano ancora a rischio l’incolumità dei cittadini“.

L’interrogazione punta a ottenere risposte concrete su cinque fronti prioritari, tra cui: iniziative immediate per supportare il Comune di San Giuliano Terme nella messa in sicurezza e nel ripristino delle aree colpite; incremento dei finanziamenti per la manutenzione dei boschi e dei viali tagliafuoco, con particolare attenzione ai distretti forestali ad alta densità abitativa come i Monti Pisani; adozione di un monitoraggio straordinario per prevenire frane e smottamenti, resi probabili dalla perdita della copertura vegetale; rafforzamento degli organici e dei mezzi nella provincia di Pisa, per sopperire alle carenze denunciate dai sindacati e garantire interventi rapidi; finanziamenti specifici per la costruzione di vasche antincendio e nuove sedi di Protezione Civile, con particolare riferimento al progetto già previsto nel piano urbanistico di San Giuliano Terme.

Si apre una nuova fase – ha detto il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli -, complessa ma fondamentale: quella della messa in sicurezza e della ricostruzione ambientale. Un lavoro impegnativo, con la priorità di mettere in sicurezza i versanti del Monte Faeta colpiti dall’incendio e prevenire il rischio di dissesto idrogeologico, oltre ad avviare il rimboschimento. Tutti interventi che richiederanno anche l’aiuto governativo che mi auguro arrivi“.

E sull’impegno del governo Meloni, Zambito chiede di “passare ai fatti, garantendo risorse per la prevenzione e la sicurezza del suolo: risorse che gli enti locali non possono sopperire da soli“.

Last modified: Maggio 4, 2026
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