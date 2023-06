Consiglio Comunale: designati i due capigruppo di Fratelli d’Italia e Pisa al Centro

Scritto da admin• 7:18 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – In vista del primo Consiglio Comunale di questa nuova legislatura fissato per giovedì 15 Giugno (dalle 14, sala delle Baleari), i consiglieri comunali dei singoli partiti hanno incominciano a designare i capigruppo consiliari.

Stamattina, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – il gruppo consiliare di maggioranza più numeroso, conta 7 consiglieri comunali – ha designato come capogruppo Maurizio Nerini, 60 anni, assistente tecnico presso IIS-Da Vinci Fascetti Pisa, è alla sua terza consiliatura. Nella passata legislatura è stato Presidente della Commissione Urbanistica. Caterina Costa dirigente di Poste Italiane, sarà invece la capogruppo del gruppo consiliare di “Pisa al Centro”, il secondo gruppo consiliare di maggioranza più numeroso (6 consiglieri comunali), mentre il suo vice sarà il consigliere Lorenzo Vouk.

Scontati, invece, i capigruppo dei gruppi consiliari che sono composti da un unico consigliere comunale come quello di Forza Italia, che sarà Raffaella Bonsangue, di Una città in Comune (il gruppo si chiamerà “Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare) che sarà Francesco Auletta e di Sinistra unita per Pisa che sarà, infine, Luigi Sofia.

Last modified: Giugno 13, 2023