Il Comune di San Giuliano ha pubblicato la mappatura dei parchi pubblici

SAN GIULIANO TERME – Il comune di San Giuliano Terme ha messo a disposizione dei cittadini, presso il proprio sito istituzionale, la mappatura dei parchi pubblici e delle aree verdi del territorio comunale.

“Con questa prima mappatura, che sarà implementata, possiamo fruire di un quadro complessivo dei vari spazi pubblici distribuiti sul nostro territorio – afferma l’assessore alle Politiche per l’ambiente –. Un territorio comunale molto esteso e diversificato che da oggi può godere di una maggiore chiarezza sulla diffusione delle aree verdi, preziosi luoghi di socialità e di svago, soprattutto per i bambini, ma anche funzionali all’attività sportiva”.

“In questa mappatura, che fornisce una generale panoramica degli spazi pubblici, sono incluse alcune delle aree calisthenics diffuse sul territorio di San Giuliano Terme”, afferma l’assessora allo Sport Roberta Paolicchi.

Le aree e gli spazi interessati si trovano nelle seguenti frazioni e località: Agnano: via XXV Aprile; Arena Metato: via Filippo Turati, piazza Enrico Berlinguer “Parco di Mr”, via Nino Bixio; Asciano: via Cavaliere di Vittorio Veneto ,via Matilde Serao; Campo: via Guglielmo Marconi; Ghezzano: piazza Sibilla Aleramo, via Emilio Salgari, piazza Tempesti “Parco Alice Bernardi”; La Fontina/Praticelli: via Giuseppe Ungaretti/via Boccaccio “Area Le Collinette”, via Giovanni Berchet “Parco Luciano Pratali” , via Giovanni Berchet “Parco Mirella Vernizzi”, via Salvatore Quasimodo; Madonna dell’acqua: via Don Renzo Murri. via Ada Negri; Mezzana: via Gentile da Fabriano “Parco Sabrina Bulleri”, via di Traversagna, via delle Genziane; Molina: via Carlo Pisacane/via Don Strurzo; Orzignano: largo di Vittorio; Pappiana: via Maria Montessori; Pontasserchio: via Vittorio Veneto, 55 – Parco comunale della Pace “Tiziano Terzani”; piazza Aldo Moro, via Grazia Deledda; Rigoli: via Primo Maggio; San Martino a Ulmiano: largo Pablo Neruda, via Carlo Marx; San Giuliano Terme: via Marino Dinucci 1, piazza Livia Gereschi.

Il link al sito del Comune di San Giuliano Terme – www.comune.sangiulianoterme.pisa.it/comunicati-stampa/mappatura-di-parchi-pubblici-e-aree-verdi/8141

