Zambito (Pd): “Creiamo subito un coordinamento politico guidato da Martinelli”

PISA – La senatrice Pd Ylenia Zambito interviene dopo il risultato delle amministrative in vista del percorso di opposizione da parte del centrosinistra al governo cittadino della destra.

“Dopo il risultato delle recenti elezioni amministrative è indispensabile avviare una fase di rigorosa e incisiva opposizione, in Consiglio comunale, tra le persone, con quegli attori e attrici del territorio che hanno bisogno di rappresentanza”, spiega Zambito.

“Dunque – prosegue –, è fondamentale non disperdere il grande patrimonio di mobilitazione e consenso che si sono concentrati intorno alla coalizione di centrosinistra che ha sostenuto la candidatura di Paolo Martinelli. Sulla base di questo, è necessario il consolidamento della coalizione, che trovi un punto di forza nell’organizzare iniziative e azione politica comuni, in città e negli organismi consiliari”.

“Credo sia necessario costruire questo rafforzamento attraverso la costituzione di un coordinamento politico, guidato da Paolo Martinelli, che promuova e garantisca condivisione di scelte ed indirizzi politici, attraverso un lavoro comune dei gruppi. Per farlo credo sia necessario partire dalle proposte che erano contenute nel programma di Martinelli da sviluppare e condividere con i cittadini. C’è una grande voglia di partecipazione, l’ho visto in campagna elettorale, la gente ha voglia di parlare di progetti e proposte concrete e di contribuire portando le proprie idee”, spiega l’esponente dem che puntualizza: “Poi c’è un altro piano di azione politica che è quello del Pd che attraverso i propri circoli e l’aiuto degli iscritti sarà chiamato a fare proprie iniziative e proposte con l’obiettivo di consolidare in modo aperto e coinvolgente la sua presenza in città soprattutto in quei quartieri dove siamo andati peggio nel voto“.

