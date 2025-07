Consegna dei diplomi di ispettore e tutor ambientale

Written by admin• 2:19 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Si è svolta martedì 22 luglio a Palazzo Gambacorti la consegna dei primi diplomi di ispettori e tutor ambientali del Comune di Pisa a 16 persone che hanno conseguito l’apposito corso di formazione organizzato dal Comune di Pisa.

Tra questi volontari di associazioni, dipendenti comunali e dipendenti di Geofor che, una volta ricevuta la nomina ufficiale del Sindaco, avranno compiti di controllo, segnalazione e contestazione delle violazioni ambientali. A consegnare i diplomi stamani a Palazzo Gambacorti l’assessore all’ambiente Giulia Gambini, accompagnata dal formatore Emanuele Pillitteri della Scuola Interregionale di Polizia Locale, commissario della Polizia provinciale di Livorno, e da Marco Redini, responsabile dell’Ufficio Ambiente.

“L’istituzione degli ispettori è la novità introdotta dal Regolamento che è stato approvato dal Consiglio Comunale nel novembre 2024 – ha spiegato l’assessore Giulia Gambini – individuando queste nuove figure su cui l’amministrazione comunale punta molto per contrastare l’abbandono improprio di rifiuti sul territorio. Gli ispettori sono stati appositamente formati con compiti di controllo, segnalazione, accertamento e contestazione delle violazioni ambientali, i tutor con mansioni di informazione e supporto alla cittadinanza in materia di educazione ambientale, controllo e segnalazione delle violazioni ambientali. Per noi sono fondamentali entrambe le figure, tutti hanno l’importantissima funzione di supporto ai cittadini, di formazione ed educazione in ambito di tutela ambientale e di decoro urbano, ma tengo a chiarire che gli ispettori hanno anche la capacità di emettere sanzioni in caso di illeciti. Nel mese di settembre procederemo con le nomine ufficiali e con l’entrata in servizio.”

“Colgo l’occasione – prosegue l’assessore – per evidenziare che solo nei primi sei mesi del 2025 abbiamo emesso 283 sanzioni, a fronte delle 336 rilevate nel 2024. Un dato che dimostra la presenza attiva del Comune sul territorio e l’incremento dell’attività di controllo che contribuisce a contrastare l’abbandono dei rifiuti e riportare il decoro in città. È vero che noi amministrazione comunale possiamo mettere in campo tutte le forze che vogliamo per i controlli, ma è fondamentale la collaborazione da parte di tutti: dalle associazioni del terzo settore che ci danno una mano con attività di raccolta rifiuti, pulizie straordinarie ed eventi di sensibilizzazione, ai singoli cittadini che con i loro gesti quotidiani del corretto conferimento dei rifiuti, ci aiutano a migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata e a mantenere il decoro urbano.”

L’Ispettore Ambientale Comunale svolge compiti di vigilanza ambientale e si identifica in un soggetto qualificato come ausiliario dell’ambiente, appositamente formato per individuare le eventuali irregolarità e gli illeciti riscontrati durante l’attività, attivando gli opportuni interventi, anche di tipo sanzionatorio. La figura dell’Ispettore Ambientale Comunale può essere ricoperta dai dipendenti del Gestore del servizio di raccolta rifiuti (Geofor), dai dipendenti del Comune di Pisa e da altri soggetti come le guardie ambientali volontarie (Gav), gli agenti giurati e le guardie zoofile (negli ultimi due casi dovranno essere appartenenti ad associazioni di volontariato con convenzione attiva con il Comune). Si definisce “Ispettore Ambientale Comunale” il soggetto preposto al controllo e alla verifica dell’osservanza delle disposizioni delle norme dello Stato, della Regione o dell’Ente Locale, in materia di rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio, della tutela del decoro e dell’ambiente.

Come previsto dal Regolamento,”il Tutor Ambientale Comunale svolge compiti di vigilanza, educazione e formazione ambientale e si identifica in un soggetto qualificato come ausiliario dell’ambiente che contribuisce con la propria attività alla difesa del suolo e alla tutela e al decoro del paesaggio e dell’ambiente nel territorio comunale, anche coadiuvando gli Ispettori Ambientali Comunali per individuare le eventuali irregolarità e gli illeciti riscontrati durante il servizio, affinché siano poste in essere gli opportuni interventi, anche di tipo sanzionatorio. L’attività del Tutor Ambientale Comunale sarà una collaborazione volontaria gratuita da svolgersi nell’ambito di una convenzione tra il Comune di Pisa e l’Ente di Terzo Settore che preveda un’attività di prevenzione, di vigilanza e controllo delle buone pratiche ambientali, del corretto conferimento e gestione dei rifiuti, per la difesa del suolo, del paesaggio e la tutela dell’ambiente nel territorio comunale, nel concorrere anche all’obiettivo di incremento della raccolta differenziata”.

Le competenze dell’Ispettore Ambientale Comunale sono principalmente: “informazione ed educazione ai cittadini ed alle attività produttive sulle modalità del servizio di raccolta integrata dei rifiuti, con particolare riferimento all’esecuzione del servizio di raccolta differenziata e per tutte le utenze domestiche e non domestiche; prevenzione dei comportamenti contrari alle norme comunali vigenti in materia ambientale e di ogni altra diposizione inerente la raccolta di rifiuti, il decoro urbano, potenzialmente in grado di arrecare danno all’ambiente, alla salute del cittadino, all’immagine e al decoro del territorio comunale; vigilanza e controllo sul corretto utilizzo dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (es.: contenitori per la raccolta differenziata; isole ecologiche; contenitori Rsu; ecc.); vigilanza, controllo e accertamento, con redazione dei verbali amministrativi in materia ambientale per le violazioni”. Gli Ispettori Ambientali Comunali saranno coordinati dal Comando di Polizia Municipale.

Gli Ispettori e i Tutor Ambientali Comunali appena formati, saranno ufficialmente nominati a settembre, con decreto del Sindaco che ha durata annuale e può essere rinnovato.

Last modified: Luglio 22, 2025