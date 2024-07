Confesercenti e Sindaco Cecchelli: iniziative per promuovere commercio e turismo a San Giuliano

Scritto da admin• 4:16 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Confesercenti ha incontrato il nuovo sindaco di San Giuliano, Matteo Cecchelli, per discutere di iniziative per promuovere il territorio e sostenere il commercio locale.



Durante l’incontro, rappresentato da Venanzio Fonte e Daniele Benvenuti, è stata espressa soddisfazione per l’imprenditoria vivace della zona, nonostante la concorrenza della grande distribuzione. Sono stati presentati progetti di promozione da avviare in autunno, con particolare attenzione all’area di Pontasserchio e al Parterre di San Giuliano. Confesercenti si è detta pronta a collaborare con l’amministrazione per un cartellone di eventi per il 2025, contribuendo così a valorizzare la vocazione turistica del territorio.

Last modified: Luglio 13, 2024