Abbonamenti a tariffe agevolate per studenti: rinnovata la convenzione a Pisa

PISA – La Giunta comunale di Pisa ha prorogato fino al 31 luglio 2025 la convenzione che consente agli studenti dell’Università di Pisa di acquistare abbonamenti urbani per gli autobus a tariffe agevolate.



La nuova intesa, frutto di un lavoro congiunto tra Comune, Università, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio e Autolinee Toscane, introduce importanti novità, tra cui la possibilità di sottoscrivere abbonamenti trimestrali a prezzi scontati.

Abbonamenti Mensili : ISEE inferiore a 36.151,98 euro: 14 euro (precedentemente 16 euro). ISEE superiore: 22 euro.

: Abbonamenti Trimestrali : ISEE: 40 euro. Non ISEE: 55 euro.

Le nuove tariffe entreranno in vigore dal 1° settembre 2024.

L’iniziativa mira a promuovere la mobilità sostenibile e ridurre il traffico in città, con progetti per migliorare il sistema di trasporti, inclusi collegamenti notturni e estivi. Il Comune destinerà quasi 22mila euro per sostenere queste agevolazioni.

Per usufruire delle tariffe ridotte, gli studenti devono registrarsi sul sito di Autolinee Toscane.

