ConfCommercio: “Si trovi una soluzione per le Terme di Casciana”

CASCIANA TERME – “Si trovi una soluzione per le Terme di Casciana, imprese e attività non possono permettersi alcuna incertezza sul loro futuro”. Mostra preoccupazione il presidente del direttivo di Casciana Terme Fabio Sassetti, che invita “a non perdere tempo per risolvere una questione cruciale, dalla quale dipende il futuro di imprese, persone e famiglie che hanno investito sul territorio”.

“Le terme rappresentano per Casciana Terme e per il suo tessuto commerciale uno dei principali elementi di attrazione turistica e sono il perno centrale dell’economia del territorio” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Non osiamo pensare alle pesanti ricadute che potrebbero subire le attività, dove il direttivo Confcommercio costituito da pochi mesi sta lavorando con impegno per lo sviluppo del territorio e l’incremento delle presenze turistiche”.

“I risvolti che questa vicenda ha sulla vita e sullo sviluppo del territorio impongono di avanzare speditamente e con urgenza” riprende Sassetti “Ci aspettiamo risposte concrete dalle istituzioni e quello che chiediamo a gran voce è il mantenimento della continuità aziendale di Bagni di Casciana, il mantenimento della proprietà pubblica degli impianti termali e la cessione della società di gestione al Comune. Ciò che più preme è il rilancio della struttura e la ripresa degli investimenti sul patrimonio immobiliare. Èaltrettanto necessario che venga rapidamente sottoscritta la convenzione tra Comune e Regione per il riconoscimento delle terapie riabilitative effettuate presso il centro termale, elemento che darebbe ulteriore impulso e appetibilità alla struttura. Ci aspettiamo che il percorso tracciato si concretizzi nel più breve tempo possibile senza ulteriori tentennamenti” conclude il presidente del direttivo Confcommercio Casciana Terme.

