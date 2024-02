Confcommercio presente a Marina di Pisa al sopralluogo del presidente Giani per i lavori di rinforzo alle dighe foranee

Scritto da admin• 4:57 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Come preannunciato, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, nelle prime ore del pomeriggio si è presentato a Marina di Pisa per constatare personalmente l’andamento dei lavori di rinforzo delle dighe foranee, in seguito alle devastanti mareggiate del novembre e dicembre 2023.

Presente al sopralluogo Confcommercio Provincia di Pisa, con il suo presidente delSindacato Italiano Balneari Fabrizio Fontani. “Il Presidente, accompagnato dal suo staff e dall’ingegner Francesco Pistone, ha voluto verificare di persona il lavoro svolto relativamente al posizionamento e alle dimensioni degli scogli, in quanto è stato ritenuto opportuno un aumento delle loro dimensioni rispetto alla scelta iniziale” afferma Fontani.

“Con la consueta disponibilità e la sua grande esperienza il presidente Giani si è confrontato con gli addetti ai lavori e si trattenuto qualche minuto con cittadini e operatori, dando anche spiegazioni su quali saranno i prossimi interventi e dove avverranno”.

Last modified: Febbraio 21, 2024