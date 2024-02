Un mese intenso per l’ippica pisana a San Rossore

Scritto da admin• 5:11 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Oggi presentiamo la fase finale della stagione di corse all’Ippodromo di San Rossore iniziata il 22 ottobre, che culminerà quest’anno domenica 7 aprile con il 134° Premio Pisa.

Nella parte autunnale della stagione l’Ippodromo ha riscosso successo quanto a belle corse,

spettacoli, presenze di pubblico, attività dei servizi e della ristorazione, eventi collaterali.



I numeri del 2023, dopo il ritorno alla normalità dell’anno precedente, mostrano una ottima

tendenza al consolidamento, con oltre 2.164 cavalli e circa 40 mila spettatori che hanno affollato il nostro ippodromo nelle 38 giornate di corse. Anche il movimento sul campo (+3,4%) e il gioco da agenzia (+6,8%) hanno fatto registrare dati positivi, in netta controtendenza rispetto al trend nazionale. Dati che continuano a confortare quanti si impegnano per fare di San Rossore un grande polo del cavallo ma soprattutto un centro di aggregazione per appassionati, famiglie e anche per i più

piccoli, dove godersi gli spettacoli, gli eventi e il tempo libero. Anche quest’anno, l’obiettivo è quello di coinvolgere sempre più un pubblico generalista con una offerta completa grazie alla presenza, oltre alle corse, anche di eventi e spettacoli in ogni domenica, unitamente a un’offerta di servizi nella ristorazione che può soddisfare ogni tipo di esigenza. Come sempre, grande attenzione è stata rivolta alla comunicazione, specialmente attraverso

i canali social: a oggi la pagina Facebook è arrivata a quasi 12 mila follower da oltre 50 nazioni diverse, mentre il profilo Instagram continua a crescere fino a quasi 5 mila follower.



Unendo questi fattori – sport ed eventi, servizi e ristorazione, comunicazione – le corse a San

Rossore sono tornate un punto di riferimento per l’uso del tempo libero anche in ambito familiare. Oggi l’ippodromo entra nel vivo della stagione con il programma delle corse più importanti che ci condurranno direttamente al 134° premio Pisa del 7 aprile, anzi in realtà lo ha già fatto con il premio Barbaricina di domenica scorsa: quello che negli anni è stata definita la “Primavera dell’ippica pisana”. In questo periodo rafforziamo il legame con il territorio attraverso iniziative e presenze tra cui, per l’ottavo anno,



“L’ippodromo in città”: ben 30 tra i principali negozi ed esercizi commerciali cittadini si “vestiranno d’ippica” ospitando cimeli, giubbe, selle, finimenti, foto e quadri che raccontino alla città l’imminente Premio Pisa. Le foto delle vetrine allestite saranno pubblicate sulle

nostre pagine social e sottoposte al gradimento del pubblico online, decretando così la vetrina più bella. L’ippica sarà presente anche in Borgo e Corso Italia dove è prevista anche un’animazione

con hostess che distribuiranno materiale informativo e promozionale sulle iniziative del mese e sul 134° Premio Pisa.

