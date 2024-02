”Legalmente ribelli, noi e la legalità”: UNARMA e Comune insieme per un progetto sociale

Scritto da admin• 4:45 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Tutti

SAN GIULIANO TERME – Nella mattinata di martedì 20 febbraio 2024 si è svolto il convegno organizzato da UNARMA – Associazione Sindacale Carabinieri – con la collaborazione e il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme, che ha visto la partecipazione attiva delle scuole del territorio. “Legalmente ribelli, noi e la legalità” è stato il tema, dove questa Associazione Sindacale ha avuto la possibilità di interfacciarsi con i giovani e dal quale sono state definite le prime progettualità di un percorso da estendere in ambito regionale e successivamente a livello nazionale.



Presenti il Segretario Generale Nazionale, Dr. Antonio Nicolosi, il Segretario Generale Toscana, Costantino Fiori, il Segretario Provinciale di Livorno, Sebastiano Quattrocchi, il Segretario Generale di Camp Darby (PI), Giuseppe Dies, la Segretaria Generale Provinciale di Siena, Dr.ssa Giulia Taccalozzi, e il Segretario Generale del 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania” di Livorno, Massimo Risitano. Ospite d’onore Renato Scalia, della Fondazione Antonino Caponnetto, e relatore di numerose iniziative con i giovani nel territorio nazionale.

La scelta di San Giuliano Terme non è stata casuale ma voluta. È proprio in questo Comune che è attivo da anni un progetto che vede coinvolti gli Istituti Comprensivi del territorio attraverso un piano di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, attraverso la sinergia con il “Progetto La Zattera”, servizio che offre uno spazio di ascolto alla cittadinanza e consente di svolgere anche quell’attività di ascolto attivo per gli adolescenti degli Istituti Comprensivi del territorio.

Presenti all’evento per i saluti istituzionali il Sindaco Sergio Di Maio, che ha aperto l’evento e ha dato le prime indicazioni sull’attenzione e sul saper ascoltare la nuova generazione. A moderare, l’Assessora Lara Ceccarelli e la Dr.ssa Maria Rosa Cranchi, che hanno permesso ai dirigenti sindacali di Unarma di interagire con i giovani, i quali hanno posto interessanti domande, vista la particolare specificità di ognuno di loro per la competenza nell’attività lavorativa.

