Written by admin• 8:33 am• Pisa, Politica

PISA – Martedì 9 dicembre alla Stazione Leopolda di Pisa si è tenuto l’incontro “Parte tutto dalla Scuola”, la presentazione della proposta di riforma del sistema scolastico del Partito Liberaldemocratico.

La proposta è stata presentata da Claudio Bonanno, segretario provinciale per Pisa, e Patrizio Del Prete, responsabile nazionale scuola del Partito Liberaldemocratico.

L’incontro ha visto gli interventi di relatori dal mondo della scuola, dei genitori e sindacale, con la partecipazione della Prof.ssa Daniela Fedi, docente di scienze giuridiche ed economiche, della Prof.ssa Francesca Prinari, con esperienze di rappresentante dei genitori in consigli di istituto di scuole medie inferiori e superiori, e della Dott.ssa Cristina Dal Pino, presidente Anief Toscana.

La proposta di riforma punta a rilanciare il ruolo di ascensore sociale della scuola e prevede il riordino dei cicli scolastici e dei curricula, l’istituzione di lauree magistrali abilitanti per la formazione degli insegnanti, e la realizzazione di una vera autonomia gestionale e decisionale per gli istituti scolastici. La discussione è stata molto partecipata, con diversi pareri e proposte avanzate dai relatori e dai partecipanti.

Per maggiori informazioni si può consultare il sito: https://partitoliberaldemocratico.com/la-riforma-della-scuola/

Last modified: Dicembre 13, 2025