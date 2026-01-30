Confapi Pisa e del Tirreno: Filippo Paoli nominato Vicepresidente nazionale di Unionmeccanica Confapi

Written by admin• 1:34 pm• Pisa, Attualità

PISA- La Confapi Pisa e del Tirreno accoglie con grande soddisfazione la nomina dell’imprenditore Filippo Paoli a Vicepresidente nazionale di Unionmeccanica Confapi”, una delle categorie più rappresentative e strategiche del sistema Confapi.

Paoli, già da tempo impegnato a livello nazionale all’interno di Unionmeccanica Confapi, riveste inoltre ruoli di primo piano nel sistema confederale territoriale, dove è attualmente Presidente di Unionmeccanica Pisa e del Tirreno. Un percorso di impegno costante e qualificato che trova oggi un importante riconoscimento a livello nazionale.

La nomina a Vicepresidente nazionale testimonia il valore del lavoro svolto negli anni, la competenza dimostrata e la capacità di rappresentare con efficacia le esigenze delle piccole e medie imprese del settore metalmeccanico. Unionmeccanica si conferma infatti una colonna portante di Confapi, sia per numerosità delle imprese associate sia per il ruolo strategico che il comparto riveste nel tessuto produttivo italiano.

Confapi Pisa e del Tirreno esprime le più vive congratulazioni a Filippo Paoli per il nuovo incarico, certa che saprà continuare a mettere esperienza e visione al servizio delle imprese, contribuendo a rafforzare il ruolo di Unionmeccanica e di Confapi nel dialogo con le istituzioni e nel supporto al sistema produttivo.

Last modified: Gennaio 30, 2026