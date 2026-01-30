Bientina, rinnovamento dell’acquedotto nel centro storico: stop all’acqua mercoledì 4 febbraio

Written by admin• 1:42 pm• Bientina

BIENTINA- Nuove condotte, maggiore affidabilità e riduzione delle perdite idriche: sono questi gli obiettivi dei lavori di rinnovamento dell’acquedotto in corso nel centro storico di Bientina. Gli interventi, avviati tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, rientrano in un più ampio programma di ammodernamento delle infrastrutture idriche promosso da Acque, gestore del servizio nel Basso Valdarno.

Per consentire il collegamento alla rete delle nuove infrastrutture già realizzate, mercoledì 4 febbraio sarà necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 14:00 fino alla mezzanotte in gran parte del capoluogo di Bientina e nella località Guerrazzi, nel comune di Vicopisano.

Una parte dei lavori è già stata completata con la posa di nuove tubazioni in via XX Settembre (210 metri), nei Borghi di Mezzo e della Pieve (70 metri complessivi), in Borgata Venezia (75 metri), in piazzale dell’Angiolo (80 metri) e in Borgata Maggiore (100 metri). I cantieri proseguiranno ora lungo la SS 439, nel tratto a sud di piazza Vittorio Emanuele (circa 240 metri), sul lato ovest della stessa piazza (150 metri) e in via San Piero, dove saranno sostituiti ulteriori 100 metri di acquedotto.

Nel complesso l’intervento prevede il rinnovo di circa 1.100 metri di condotte, per un investimento superiore ai 500mila euro. Le nuove tubazioni in ghisa sferoidale garantiscono maggiore resistenza e durata rispetto alle reti di vecchia generazione. I lavori rientrano nel progetto Digital4Zero, cofinanziato dal PNRR, e sono progettati da Ingegnerie Toscane in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, anticipando il rinnovo delle pavimentazioni per evitare future manomissioni e ridurre disagi e costi.

Gli interventi nel centro storico seguono quelli già conclusi in via delle Fosse e a Quattro Strade, dove nei mesi scorsi sono stati rinnovati 2.400 metri di acquedotto con un investimento di circa 2 milioni di euro, sempre nell’ambito di Digital4Zero. Un insieme di opere che conferma l’impegno per la modernizzazione e l’efficienza della rete idrica di Bientina.

Per eventuali chiarimenti e aggiornamenti sugli orari di ripristino del servizio, Acque invita i cittadini a consultare i canali informativi ufficiali.

Last modified: Gennaio 30, 2026