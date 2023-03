Concessioni per ambulanti: il Comune di Pisa avvia le procedure

Scritto da admin• 1:37 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Il Comune di Pisa ha avviato le procedure per la consegna delle concessioni rinnovate fino al 2034 per quanto riguarda gli operatori ambulanti di mercati, fiere e posteggi fuori mercato.



L’annuncio arriva da Confesercenti Toscana Nord che ha già attivato nella propria sede di Pisa in via Ponte a Piglieri 8, lo sportello dedicato alle pratiche per le richieste delle concessione.

“Con la determina dirigenziale 366 del 3 marzo scorso, il Comune di Pisa ha reso nota la procedura che gli ambulanti dovranno seguire per ricevere le loro concessioni rinnovate fino al 2034 – spiega il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord, Simone Romoli-. Ricordiamo che la scadenza al 2034 è stata il frutto di un intervento della nostra associazione con una nota specifica indirizzata all’assessore Paolo Pesciatini, che ringraziamo, che in un primo momento aveva fissato al 2032 il rinnovo duodecennale delle concessioni facendole partire dal 2020. Termine che invece era stato prorogato in virtù dei provvedimenti legati all’emergenza covid al 2022, slittando quindi al 2034 la nuova scadenza. Si tratta di un respiro di sollievo per gli ambulanti che hanno vissuto per anni lo spettro della Bolkestein, che avrebbe tolto loro la certezza del posto di lavoro”. Romoli spiega la procedura che porterà alla consegna fisica delle concessioni già rinnovate.

“Sarà necessario rivolgersi al nostro settore start-up & sviluppo (dottoressa Stefania Micco al numero 050 888083, mail s.micco@confesercentitoscananord.it ) per presentare la pratica mediante il portale Star per l’assolvimento dell’imposta di bollo. La pratica deve essere singola per ogni posteggio da rinnovare. Quindi se un concessionario deve rinnovare tre posteggi dovrà presentare tre pratiche distinte e versare per ognuna una marca da bollo da 16 euro”.

