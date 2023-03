Luca D’Angelo: “Il Modena cercherà di metterci in difficoltà”

Scritto da admin• 1:10 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della sfida al Modena il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo ha incontrato ì giornalisti prima della partenza per Modena.

di Giovanni Manenti

SUL MODENA. “Il Modena sta facendo un ottimo campionato ed il fatto che venga da tre sconfitte consecutive, vorrà dire che cercheranno il riscatto anche da un punto di vista del temperamento a cui dovremo essere preparati”.

TUTTI A DISPOSIZIONE. “Avremo tutti a disposizione ed il fatto che arbitri Volpi non mi preoccupa, in quanto a Genova Marin ha sbagliato lasciandoci in dieci, anche se forse il direttore di gara poteva essere meno severo. Si tratta comunque di un ottimo arbitro”.

TRIDENTE. “Da un punto di vista tattico potrebbero essere confermate le tre punte e per quanto mi riguarda Gliozzi e Moreo stanno facendo bene, per Gliozzi parlano le reti, mentre Moreo sono convinto che nel finale di stagione ci sarà utile, sia in termini di reti che di assist, oltre che a lavorare per la squadra, il che è quello che più mi interessa”.

IN DIFESA.“Per quanto riguarda il reparto difensivo, abbiamo tre opzioni per la fascia destra dove si sono alternati sia Calabresi che Esteves ed Hermansson, che ci aveva giocato già lo scorso anno, mentre a sinistra l’unica alternativa a Beruatto è Esteves, ma al momento non ritengo che il ragazzo abbia bisogno di un turno di riposo, a meno che non sia lui a chiederlo, trattandosi di un giocatore fortissimo e fondamentale per il nostro gioco”.

L’AMBIENTE. “Per quel che riguarda l’ambiente di cui parlavo all’inizio mi riferivo all’interno della Società modenese e non per i tifosi, in merito ai quali anche domani come sempre saremo sostenuto dal tifo dei nostri tifosi che non è mai mancato in tutta la stagione, mentre il fatto che il Modena sia una squadra che predilige la manovra non può certo essere uno svantaggio, visto che per tutti, non solo per noi, è oltremodo difficile affrontare squadre chiuse, anche se in tali occasioni siamo noi che dovremo essere bravi a trovare le giuste contromisure per andare a rete”.

Last modified: Marzo 10, 2023