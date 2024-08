Comune di Pisa: al via il bando ‘Pacchetto Scuola’ 2024/2025?’ contributi fino a 300 euro per studente

Scritto da admin• 6:18 am• Attualità, Pisa

PISA – Contributi tra 130 e 300 euro per studente per sostenere le spese scolastiche di ragazze e ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà economiche. Questo è quanto previsto dal bando “Pacchetto Scuola” 2024/2025, pubblicato oggi, lunedì 26 agosto, sul sito istituzionale del Comune di Pisa.

L’agevolazione è destinata agli studenti residenti nel Comune di Pisa, iscritti a scuole secondarie di primo o secondo grado (statali, paritarie private o degli enti locali) o a percorsi di istruzione e formazione professionale presso scuole secondarie di secondo grado o agenzie formative accreditate. Per presentare domanda, l’età del richiedente non deve superare i 20 anni alla scadenza della domanda, il 20 settembre 2024, e l’ISEE familiare non deve essere superiore a 15.748,78 euro. L’incentivo può essere utilizzato per l’acquisto di libri di testo, materiale didattico e servizi scolastici.

“L’iniziativa rappresenta un sostegno fondamentale per le famiglie – afferma Riccardo Buscemi, assessore alla scuola e ai servizi educativi. “I costi medi per i libri di testo si aggirano sui 286 euro per le prime classi delle scuole secondarie di primo grado, e oltre 300 euro per le scuole secondarie di secondo grado. Riservare il Pacchetto Scuola a famiglie con ISEE inferiore a 15.748,78 euro è una scelta sensata che risponde alle esigenze delle famiglie più bisognose.“

Le domande possono essere presentate fino alle ore 12:00 di venerdì 20 settembre esclusivamente online al seguente link: https://servizi.comune.pisa.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_SSC_050. È necessario disporre di credenziali SPID, CIE o TSN.

Il bando completo e i relativi allegati sono disponibili sul sito del Comune di Pisa: https://www.comune.pisa.it/Servizi/Pacchetto-scuola. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Comune di Pisa all’indirizzo email pacchettoscuola@comune.pisa.it o telefonare ai numeri 050910739 – 717 – 718 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e il martedì e giovedì dalle 14:30 alle 16:30.

È inoltre attivo un servizio di facilitazione digitale per aiutare gli utenti nell’accesso ai servizi online del Comune di Pisa: https://www.comune.pisa.it/Servizi/Facilitazione-digitale. Le sedi del servizio sono presso l’URP del Comune, il Centro polivalente di San Zeno, il Centro Polivalente Pisanova, e i locali a lato della Palestra Popolare del Cep, su appuntamento.

