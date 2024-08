Filippo Inzaghi: “A Cittadella nessun passo indietro”

Scritto da admin• 7:36 pm• Pisa SC

PISA – Mister Filippo Inzaghi ha parlato attraverso le piattaforme del club prima della partenza per la trasferta di Cittadella.

Martedì 27 agosto (ore 20.30) al Tombolato andrà in scena il primo turno infrasettimanale e la prima trasferta in campionato della stagione per i nerazzurri.

Una sfida tradizionalmente ostica per il Pisa e che il tecnico Filippo Inzaghi ha così introdotto nella tradizionale conferenza pregara: “Sono soddisfatto della prova di sabato scorso con il Palermo, ma dobbiamo ripeterci perché per fare risultato contro il Cittadella servirà un’altra grande prestazione e io non voglio vedere dei passi indietro. Cambieremo sicuramente alcuni degli interpreti, ma senza rivoluzioni; dopo l’ultimo allenamento valuteremo anche e soprattutto la condizione dei calciatori. Però sono curioso soprattutto di vedere quale sarà la risposta mentale della squadra, se sapremo dimenticare in fretta l’ottimo risultato ottenuto per avere la stessa impronta anche nella gara di domani“.

Foto Roberto Cappello

