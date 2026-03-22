Como – Pisa, la presentazione della partita e le probabili formazioni

Written by Redazione• 6:21 am• Pisa SC

PISA – Con la consapevolezza di chi non ha niente da perdere e tutto da guadagnare e chi invece può approfittare del mezzo passo falso della Juventus e allungare sulle inseguitrici in zona Champions. Questi gli ingredienti di Como – Pisa che apre al “Sinigaglia” (ore 12.30) la trentesima giornata del campionato di serie A Enilive.

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Il tecnico Hiljemark deve rinunciare agli squalificati Aebischer e Durosinmi ed agli indisponibili Marin, Cuadrado, Scuffet, Denoon e Vural. Torna tra i convocati Lorran. Tra i pali confermato Nicolas con il terzetto formato da Calabresi, Canestrelli e Caracciolo. A centrocampo con la conferma di Hojholt ballottaggio Akinsanmiro-Piccinini. Sulle fasce potrebbero essere confermati Leris a destra e Angori a sinistra. Tramoni potrebbe partire ancora titolare, mentre davanti spazio a Stojlkovic e Stefano Moreo. Oltre 200 i tifosi del Pisa che seguiranno la squadra da vicino al “Sinigaglia”.

QUI COMO. Fabregas invece va verso la conferma del 4-2-3-1. Assente il solo Addai per lui stagione finita. Davanti a Butez il quartetto difensivo dovrebbe essere formato dall’ex Torino Vojvoda, Ramon, Carlos e Moreno. Perrone e Da Cuhna saranno schierati ancora a copertura della difesa. Ballottaggio tra Diao e Rodriguez per un posto da titolare per un posto sulla mediana accanto a Paz e Baturina. Douvikas sarà schierato dal tecnico spagnolo come unica punta.

COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 31 Vojvoda, 14 Ramon, 34 Carlos, 18 Moreno; 23 Perrone, 33 Da Cunha; 34 Diao, 10 Paz, 20 Baturina; 11 Douvikas. A disp. 21 Tornqvist; 22 Vigorito, 2 Kempf, 5 Goldaniga, 6 Caqueret, 7 Morata, 8 Roberto, 15 Lahdo, 17 Rodriguez, 19 Kuhn, 28 Smolcic, 77 Van der Brempt. All. Cesc Fabregas.

PISA (3-5-2): 12 Nicolas; 33 Calabresi, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 7 Leris, 14 Akinsanmiro, 8 Hojholt, 10 Tramoni, 3 Angori; 32 Moreo, 81 Stojlkovic. A disp. 1 Semper, 31 Luppichini, 2 Bozhinov, 26 Coppola, 39 Albiol, 15 Tourè, 35 Loyola, 36 Piccinini, 42 Bettazzi, 9 Meister, 19 Illing-junior, 21 Stengs, 99 Lorran. All. Oscar Hiljemark.

ARBITRO: Pairetto della sezione di Nichelino. Assistenti: Mastrodonato-Fontemurato. 4 uomo: Mucera. VAR Meraviglia. AVAR Di Bello.

Last modified: Marzo 22, 2026