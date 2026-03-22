Written by Marzo 22, 2026 7:13 am Pisa SC

Serie A. Il Milan piega il Toro e torna secondo. Juve frenata per la corsa Champions. La Cremonese torna al successo dopo 15 turni. Risultati e classifica

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PISA – Il Milan piega 3-2 il Torino, scavalca al secondo posto il Napoli che nell’anticipo del venerdì aveva vinto a Cagliari per 1-0. I rossoneri si portano provvisoriamente a -5 dall’Inter che in serata (ore 20.45) gioca al “Franchi” contro la Fiorentina.

La Juve non va oltre l’1-1 col Sassuolo e fallisce il sorpasso sul Como che oggi alle ore 12.30 affronta il Pisa. La Cremonese di Giampaolo nel frattempo torna a vincere dopo 15 turni: 2-0 a domicilio al Parma che esce dal Tardini tra i fischi. Venerdì sera da segnalare il colpo dell’Udinese che a Marassi batte il Genoa per 2-0.

I risultati della trentesima giornata

Cagliari – Napoli 0-1

Genoa – Udinese 0-2

Parma – Cremonese 0-2

Milan – Torino 3-2

Juventus – Sassuolo 1-1

Domenica 22 marzo

Como – Pisa (ore 12.30)

Atalanta – Verona (ore 15:00)

Bologna – Lazio (ore 15:00)

Roma – Lecce (ore 18:00)

Fiorentina – Inter (ore 20:45)

LA CLASSIFICA AGGIORNATA. Inter 68; Milan 63; Napoli 62; Como, Juventus 54; Roma 51; Atalanta 47; Bologna 42; Lazio 40; Sassuolo, Udinese 39; Parma 34; Genoa, Torino 33; Cagliari 30; Fiorentina 28, Lecce, Cremonese 27; PISA, Verona 18.

Last modified: Marzo 22, 2026
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