Como – Pisa, dirige Maria Sole Ferrieri Caputi il primo arbitro donna che ha debuttato in serie A

Scritto da Antonio Tognoli• 6:52 pm• Pisa SC

Maria Sole Ferrieri Caputi è della sezione di Livorno

PISA – Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 30esima giornata del Campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Como-Pisa in programma sabato 16 marzo (ore 14) allo Stadio “Giuseppe Sinigaglia”

Arbitro. Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno)

1° Assistente. Alessandro Lo Cicero (Brescia)

2° Assistente. Mario Vigile (Cosenza)

4° Ufficiale. Adolfo Baratta (Rossano)

Var. Marco Serra (Torino)

Avar. Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore)

Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno è nata nella città labronica ma è di origine pugliese ed ha conseguito una laurea triennale in Scienze Politiche a Pisa e una magistrale in Sociologia a Firenze. Lavora come ricercatrice in studi internazionali sul diritto del lavoro ed è dottoranda all’Università di Bergamo. E’ il primo fischietto donna a debuttare nella massima serie italiana. Il 2 ottobre 2022 ha diretto la sua prima gara in Serie A al Mapei Stadium, valida per l’8ª giornata di Campionato tra Sassuolo e Salernitana.

Last modified: Marzo 13, 2024