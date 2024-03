Approvato importante progetto di riqualificazione urbana e mobilità sostenibile

Scritto da admin• 6:51 pm• Pontedera, Politica, Tutti

PONTEDERA – Il Consiglio Comunale di Pontedera ha approvato con 12 voti favorevoli, 4 contrari e una astensione, l’affidamento in concessione tramite finanza di progetto dei lavori di riqualificazione di parti della viabilità del capoluogo.

Il sindaco Matteo Franconi ha sottolineato l’importanza del progetto per l’intera città, che prevede investimenti per 20 anni. Si includono la ristrutturazione dei parcheggi, la ripavimentazione di strade urbane e l’introduzione di un sistema di gestione avanzato per la sosta.

Il progetto mira a migliorare la mobilità urbana, garantendo una maggiore efficienza e sicurezza. Le azioni del progetto includono la regolamentazione della sosta nel centro cittadino e nelle aree urbane, con l’obiettivo di favorire una maggiore rotazione degli stalli.

Si prevede anche la riqualificazione di strade e parcheggi, con l’implementazione di infrastrutture sensoristiche e servizi informativi per una gestione più efficiente della sosta.

L’assessore Mattia Belli ha sottolineato l‘importanza della pianificazione urbana per una città smart e ha evidenziato il lavoro svolto sul trasporto pubblico locale, con l’attivazione di navette gratuite e la rimodulazione delle linee urbane.

