ConfInternazionalizzazione Confcommercio Pisa: rinnovato il consiglio direttivo

PISA – Si è tenuto presso la sede provinciale di Confcommercio il consiglio direttivo di ConfInternazionalizzazione Confcommercio Pisa, che ha visto eleggere nella carica di presidente l’avvocato Giovanna De Pasquale, fondatrice dello studio legale De Pasquale.

“In un mondo in continua evoluzione vogliamo continuare a svolgere in maniera sempre più puntuale ed efficiente il nostro lavoro di rappresentenza delle imprese del commercio, dei servizi e del turismo” afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi. “Ringraziamo il presidente uscente Antonio Spinello per il lavoro svolto in questi 10 anni e auguriamo buon lavoro alla nuova presidente e a tutto il direttivo”.

“Confcommercio è a fianco di tutte le imprese e dei professionisti, pronta ad affiancarli e a supportarli cercando di interpretare nel migliore dei modi tutte le esigenze” le parole del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli “Il gruppo di Confinternazionalizzazione nasce proprio con l’obiettivo di valorizzare le realtà aziendali con maggiore esperienza o dinamicità sui mercati internazionali all’interno di un contesto in cui poter approfondire il tema dell’internazionalizzazione d’impresa”.

“Lavoreremo per promuovere l’internazionalizzazione delle imprese affiancandole nel loro percorso di apertura verso i mercati esteri” spiega la nuova presidente di ConfInternazionalizzazione Confcommercio Pisa Giovanna De Pasquale “In un mondo ogni giorno più globale è sempre più forte l’esigenza delle imprese di allargare i propri confini di business oltre il mercato nazionale. Per questo il nostro gruppo si propone come punto di riferimento, ben consapevoli del fatto che per affrontare i mercati esteri sono necessarie conoscenze approfondite, contatti giusti e relazioni ad hoc”.

Il lavoro di ConfInternazionalizzazione si svolgerà attraverso una “formazione mirata alle imprese, workshop formativi e presentazione delle opportunità di business in diverse aree del mondo. Abbiamo già contatti ben avviati con realtà di Emirati Arabi e Sud-Est Asiatico e il nostro gruppo è composto da imprenditori e professionisti che hanno già una notevole esperienza sia in missioni all’estero che nell’organizzazione di incoming”.

Il direttivo di ConfInternazionalizzazione Confcommercio Pisa è composto da:Presidente – Giovanna De Pasquale (Studio Legale De Pasquale); Consiglieri – Fabiana Grossi (Mail Boxes Pisa), Cristina Cardaci (Mail Boxes Pisa), Antonio Spinello (Dolight), Stefano Banchelli (Steba Trading)

